 
Модернизация

Через реку Тулому протянут ЛЭП для МТУ

Через реку Тулому протянут ЛЭП для МТУ

10 июля 2020, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МОЭСК, РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
131

МОЭСК, Россети Московский регион, ЛЭП

МОЭСК, Россети Московский регион, ЛЭП

Для нужд Мурманского транспортного узла АО «МОЭСК» ведет строительство комплекса электроснабжения, включающего две воздушные линии электропередачи 150 кВ от подстанции 330 кВ «Мурманская» до подстанции 150 кВ «Лавна-тяговая». Протяженность трассы составит 31,5 километра.

Заместитель главы региона Юрий Сердечкин, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев посетили площадку строительства ЛЭП на участках присоединения к ПС 330 кВ «Мурманская» – опора № 1, большого перехода через реку Тулома, присоединения к ПС 150 кВ «Лавна-тяговая» – опора № 163.

О ходе строительства рассказала генеральный директор АО «МОЭСК» Ирина Свирина. Наиболее технологически сложным считается участок большого перехода через реку Тулома, протяженностью 1 км. Соединить два берега реки проектом предусмотрено через остров Немецкий. Для этих целей возведено причальное сооружение. Транспортировка необходимого оборудования и техники на остров будет осуществляться с помощью понтонных лодок.

По информации представителя подрядчика ООО «СпецЭнергоГрупп», все работы по строительству линий выполняются согласно утвержденному графику. Срок окончания строительно-монтажных работ – 18 сентября 2020.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: mvestnik.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Калининская АЭС: с 11 июля на энергоблоке №4 стартует плановый капитальный ремонт
Орехово-Зуевские детские сады, школы и военная часть обеспечатся надежным электроснабжением
Энергетики филиала
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live #КВИН
+