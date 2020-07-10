Компания «Россети Сибирь» предупреждает об опасности ведения несанкционированных строительных, землеустроительных и других работ в охранных зонах линий электропередачи. В настоящее время энергетики фиксируют сезонный рост нарушений охранных зон ЛЭП со стороны лесорубов.

Сразу два случая несанкционированной вырубки деревьев в охранной зоне ЛЭП произошли в Омской области. В Тюкалинском районе неизвестный пилил лес, дерево макушкой задело линию электропередачи 110 кВ. В результате произошло технологическое нарушение с отключением двух узловых подстанций. Потребители двух районов – Крутинского и Тюкалинского – остались без света. Энергетики восстановили электроснабжение в течение часа. Аналогичный случай произошел вблизи поселка Усть-Заостровка Омского района. Там дерево задело ЛЭП 35 кВ. Энергетики обратились в полицию. В Тюкалинском районе лесоруб явился с повинной. Виновник инцидента и его сыновья занимались вырубкой леса. Нарушителю был предъявлен иск о возмещении ущерба для компенсации затрат на восстановление энергоснабжения – свыше 20 тысяч рублей. Розыски другого лесоруба ведет полиция.

Сотрудники компании «Россети Сибирь» во всех регионах присутствия регулярно проводят рейды, в ходе которых выявляют нарушителей. Особенно остро эта проблема стоит в крупных городах с плотной застройкой, где предприимчивые дельцы стремятся использовать каждый метр «свободной» площади, размещая в охранной зоне ЛЭП гаражные массивы, склады и даже магазины. Порой строительная техника работает прямо под проводами высоковольтных линий.

Так весной индивидуальный предприниматель из Республики Алтай решил построить торговые ряды с сувенирами прямо под линией 10 кВ. О собственном достатке бизнесмен подумал, а вот о безопасности туристов – нет. Под линией были складированы стройматериалы, проводились строительные работы. Нарушителя выявили сотрудники филиала Россети Сибирь.

В Красноярске владелец шиномонтажной мастерской возмутился, что ему не продлевают аренду земельного участка и даже жаловался на энергокомпанию в СМИ. Проверка выявила, что постройка попадает в охранную зону воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ. А по действующим нормам, размещение объектов запрещено в радиусе 20 метров от крайнего провода ЛЭП. То есть постройка является незаконной, так как владелец не согласовал строительство с энергетиками. С тех пор, как все сети занесли в кадастр, права на аренду земли под все постройки, попадающие в зону ЛЭП, в обязательном порядке должны согласовываться с энергокомпанией.

К сожалению, несоблюдение порядка проведения работ вблизи кабельных или воздушных ЛЭП часто является причиной технологических нарушений, препятствует доступу энергетиков к электросетям. А заложниками чьей-то халатности становятся простые граждане, которые могут остаться без света.

В связи с этим энергетики еще раз напоминают всем руководителям организаций, владельцам земельных участков о необходимости соблюдения правил безопасного проведения работ в охранных зонах и вблизи линий электропередачи. Категорически запрещается вести несанкционированные энергокомпанией строительные или землеустроительные работы под ЛЭП, разводить огонь в охранных зонах, складировать там корма, удобрения, солому, торф, дрова и прочие материалы, которые могут стать причиной пожара. Нарушение этих правил чревато перебоями в электроснабжении и несет угрозу жизни самим нарушителям.

В Россети Сибирь действует бесплатная «горячая линия» единого контакт-центра компании – 8-800-1000-380. По этому номеру телефона можно проконсультироваться и по поводу получения разрешения на работу в охранной зоне ЛЭП.