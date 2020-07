Компания Orison* при инвестиционной поддержке Origin Energy** заявила о выходе на австралийский рынок с домашним накопителем энергии, стоимость разработки которого составила порядка $ 8,5 млн.

Разработчики позиционируют устройство как обычный бытовой электрический прибор, который потребитель может самостоятельно приобрести, доставить на дом, легко собрать и подключить без необходимости привлечения электриков и получения разрешений от коммунальных служб.

Предлагаемая к тестированию система представляет собой модульный литий-ионный накопитель энергии стоимостью $ 2 200, напряжением от 100 В до 240 В переменного тока, мощностью 1,8 кВт и энергоемкостью 2,2 кВт*ч; КПД накопителя составляет 85 - 90%. Вместе с накопителем поставляется подключенный к нему монитор электропотребления дома стоимостью $ 300, координирующий процессы заряда и разряда аккумуляторов от солнечных батарей, установленных на крыше дома. Система будет управляться посредством оригинального ПО, разработанного компанией Orison с использованием облачного хранилища для хранения данных. Модульные накопители энергии Orison рассматриваются производителем как доступный инструмент хранения электроэнергии для всех, без исключения потребителей (включая квартиросъемщиков в многоквартирных домах), расширяющий их возможности и одновременно повышающий устойчивость энергосистемы.

Масштабное тестирование продукта на австралийском рынке компания Origin Energy предполагает провести в конце 2020 г. При этом развитие технологии австралийская энергокомпания предполагает осуществлять в двух направлениях: увеличение эффективности использования солнечных панелей, установленных на крышах домов клиентов Origin Energy, и использование объединённых в единую сеть накопителей энергии, установленных у клиентов, для управления спросом в часы максимальных нагрузок.

По мнению экспертов, бытовые накопители энергии Orison за счет простоты использования, низкой цены самого накопителя и нулевой стоимости установки по сравнению с решениями, предлагаемыми Tesla, смогут привлечь потребителей, которые раньше не могли себе позволить приобретение крышных солнечных установок, т.к. предоставляют потребителю возможность широкого выбора солнечных батарей малого размера (со средней мощностью около 2 кВт) для установки на крыше. Также продукция Orison позволяет обойти недавно введенные в Австралии строгие ограничительные стандарты на установку систем хранения электроэнергии. С другой стороны, из-за малой мощности и энергоемкости накопители Orison способны выдавать электроэнергию в сеть лишь в ограниченных объемах и стоимость выдаваемой ими электроэнергии выше, чем у их более крупных аналогов.

Информационный портал One Step Off The Grid

* Американская компания - разработчик инновационных решений в области компактных систем хранения электроэнергии.

** Австралийская энергетическая компания, специализирующаяся в производстве и продаже электроэнергии, а также в сфере использования ВИЭ.