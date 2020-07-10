Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе Минтранса Евгению Дитриху оперативно проработать вопрос о продлении к 2030 году участка трассы М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга.

Конкурсные процедуры по определению подрядчиков для каждого этапа строительства и проектирования трассы должны быть проведены до 10 сентября, а все документы по планировке территорий, по которым пройдет трасса, предстоит утвердить до 1 ноября. Переукладку всех коммуникаций на маршруте нужно закончить до 1 июня 2022 года, чтобы уложиться в запланированные сроки строительства, отметил премьер.

На строительство трассы направят 150 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния, добавил Мишустин.

"Реализация проекта скоростной автомагистрали от Москвы до Казани — это важнейшая часть общенационального плана действий, направленного на преодоление последствий распространения коронавируса и поддержку ключевых отраслей экономики", — подчеркнул он.

По его словам, трасса обеспечит скоростное автомобильное сообщение между четырьмя из восьми крупнейших агломераций России: Московской, Самарско-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской.

"Проект дает регионам импульс к ускоренному развитию, и суммарный прирост внутреннего регионального продукта на этих территориях составит более 500 миллиардов рублей к 2050 году", — сказал глава правительства, добавив, что непосредственно на строительстве будет создано более 30 тысяч рабочих мест, а еще свыше 130 тысяч — в смежных отраслях.

"Ускорятся транзитные перевозки, станет более удобным доступ к крупным промышленным кластерам. Кроме того, обновится инфраструктура на территориях, прилегающих к трассе. Существенный стимул к развитию, конечно, получит бизнес, в том числе малое и среднее предпринимательство", — сказал Мишустин.

Он также поручил Дитриху представить план реконструкции и ремонта федеральных автодорог до границы с Казахстаном. В перспективе это позволит замкнуть маршрут Европа — Западный Китай и обеспечить бесперебойный транзит по нему, заключил премьер.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, со своей стороны, отметил, что продление трассы позволит создать полноценный коридор Восток — Запад, тем более что существующая трасса М5 "Урал" очень загружена и в плохом состоянии. Он добавил, что предстоит построить 400 километров новой дороги и порядка 400 километров реконструировать.

Международный транспортный маршрут Европа — Западный Китай (ЕЗК) — масштабный комплексный инвестиционный проект, охватывающий территории России, Казахстана и Китая. Общая протяженность дорог по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Казань — Оренбург — Актобе — Кызылорда — Шымкент — Алма-Ата — Урумчи — Ланьчжоу — Чжэнчжоу — Ляньюньган составляет более восьми тысяч километров. Из них 2787 километров пройдут по территории Казахстана, 3181 километр — по Китаю и 2192 километра — по России.

Автодорога Москва — Казань протяженностью 794 километра должна стать одним из участков ЕЗК. Ее включили в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры России до 2024 года. Трасса должна вдвое сократить время в пути между городами.



© РИА Новости / Игорь Зарембо