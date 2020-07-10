Переукладку всех коммуникаций на маршруте трассы Москва-Казань нужно провести до 1 июня 2022 года, это позволит вовремя закончить работы по строительству, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания о строительстве трассы Москва-Казань. Он также попросил компании "Газпром", "Транснефть", "Россети" работать в плотном контакте по этому вопросу.

"Что касается инженерных сетей и федеральной собственности, то их перекладку и модернизацию необходимо завершить до 1 июня 2022 года, чтобы потом уложить в запланированные сроки. Просил бы наши госкомпании, "Газпром", "Россети", "Ростелеком", "Трасснефть" совместно с "Автодором" работать в самом плотном контакте", - сказал Мишустин.

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Астахов