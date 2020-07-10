Во втором по величине городе Курганской области — Шадринске в 2020 году реализуется большой объём работ по благоустройству и освещению улиц. Уже в ближайшее время планируется строительство сетей уличного освещения на Мальцевском тракте.

Согласно документации, размещённой на официальном портале госзакупок, стоимость работ по строительству освещения на Мальцевском тракте в Шадринске может превысить 18 миллионов рублей.

По результатам аукциона определится подрядчик, которому предстоит организовать масштабные работы по снятию растительного слоя, корчевке пней, удалению кустарника, а также выкопать траншеи под монтаж кабелей. Строители подготовят песчаную подушку, сделают укладку сигнальной ленты, монтаж кабеля в траншее, выкопают котлованы под установку опор. После монтажа опор и необходимого оборудования подрядчик установит современные светильники. Исходя из технического задания, на Мальцевском тракте от улицы Автомобилистов до границы Шадринска будет произведена установка 142-х опор и 136-ти светодиодных светильников мощностью 77 Вт, с подключением от трансформаторных подстанций: КТП-221, КТП-222, КТП-220, КТП-2803-В.

В уличном освещении важную роль играет хорошо продуманная подсветка автомагистралей, поскольку от этого зависит безопасность дорожного движения, а также жизнь и здоровье людей. Только в таком случае передвижение транспортных средств по дорогам Шадринска станет комфортным и безопасным.

Ранее ИА «Уральский меридиан сообщало, что в Шадринске начинаются работы по благоустройству дворовых территорий. Во дворах планируется отремонтировать асфальтовое покрытие, чтобы обеспечить безопасность условий движения. Суммарно восстановление транспортного состояния дворов многоквартирных домов на первом этапе обойдётся в 35 миллионов рублей. Ремонт дворов многоквартирных домов предусмотрен по ул. Спартака, 12, 13, 51, ул. Архангельского, 48, 52, 54, 56, а также по ул. Гагарина, 37, 41, 43, ул. Свердлова, 33, 122, 93, 105, 55 А, 53, ул. Урицкого, 56, ул. Володарского, 27, 33, 35, ул. Автомобилистов, 56, 58, 60, 84 А.

Фото превью: shadrinsk-city.ru