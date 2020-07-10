Награждение участников молодежных объединений СИГРЭ 2020

Может ли оболочка ТВЭЛа из карбида кремния
10 июля 2020, 15:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, СЕССИЯ 48
Отрасль: Электроэнергетика
В рамках заседания Управляющего комитета СИГРЭ в Санкт-Петербурге (октябрь, 2019) было принято решение о проведении на церемонии открытия 48-й Сессии СИГРЭ в Париже награждения участников молодежных объединений СИГРЭ. По результатам отбора руководящими органами СИГРЭ к награждению будут представлены 5 кандидатов от общего числа заявленных Национальными комитетами СИГРЭ. Отбор проходил на основании рассмотрения их заслуг, а именно: вклад и активное участие в рабочих группах, Национальных исследовательских комитетах, национальных или международных молодежных объединениях СИГРЭ.
Победителями стали:
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