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Награждение участников молодежных объединений СИГРЭ 2020

Награждение участников молодежных объединений СИГРЭ 2020

10 июля 2020, 15:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, СЕССИЯ 48
Отрасль: Электроэнергетика 

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В рамках заседания Управляющего комитета СИГРЭ в Санкт-Петербурге (октябрь, 2019) было принято решение о проведении на церемонии открытия 48-й Сессии СИГРЭ в Париже награждения участников молодежных объединений СИГРЭ. По результатам отбора руководящими органами СИГРЭ к награждению будут представлены 5 кандидатов от общего числа заявленных Национальными комитетами СИГРЭ. Отбор проходил на основании рассмотрения их заслуг, а именно: вклад и активное участие в рабочих группах, Национальных исследовательских комитетах, национальных или международных молодежных объединениях СИГРЭ.

Победителями стали:

  • Stefie CRAY (Германия)
  • Stanislav EROSHENKO (Россия)
  • Andreas KUBIS (Германия)
  • Tara-Lee McARTHUR (Австралия)
  • Amanda OLSON (США)

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