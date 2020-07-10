Новочебоксарск получит статус ТОСЭР - власти Чувашии

Новочебоксарск (Чувашия) получит статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), сообщил врио главы Чувашии Олег Николаев на своей странице в Instagram.

"Мы планировали, что Новочебоксарск получит статус ТОСЭР, когда составляли индивидуальную программу социально-экономического развития Чувашии. Сейчас принципиально договорились об этом с министром экономического развития России Максимом Геннадьевичем Решетниковым. Статус ТОСЭР позволит создать в городе особые условия для открытия новых предприятий, не связанных с химической промышленностью ", - написал Николаев.

Пресс-служба администрации главы республики сообщает, что на встрече врио главы Чувашии с министром экономического развития России, прошедшей в минувший четверг, была затронута тема создания преференциального режима для бизнеса на территории республики. Правительство Чувашии уже проработало ряд соглашений с предприятиями, которые могли бы стать резидентами такой экономической зоны.

Николаев в своем сообщении отметил, что в настоящее время уже есть пять потенциальных резидентов ТОСЭР: ООО "Хевел", ООО "Волжская перекись", АО "Лента", ООО "ОСТИУМ", ООО "РСТ". Также свое заинтересованность проявили еще 12 организаций.

По его словам, ожидается, что в ближайшие годы благодаря приданию Новочебоксарску статуса ТОСЭР предприятия разных направлений деятельности создадут два десятка новых производств, объем инвестиций в которые составит около 10 млрд рублей. Откроются больше 1 тыс. новых рабочих мест.

Новочебоксарск - спутник столицы Чувашии. Новочебоксарск начали строить в 1960 году как поселок строителей Чебоксарской ГЭС. Ведущим градообразующим предприятием города является ПАО "Химпром" (входит в "Группу Оргсинтез" ГК "Ренова").

Фото: cap.rugrani21.ru. Анатолий Аксаков, Максим Решетников и Олег Николаев.