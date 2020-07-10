Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию южной и северной частей перрона авиационного комплекса. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) имени Г. И. Невельского является крупнейшим авиаузлом в Дальневосточном федеральном округе. Генеральный план развития аэропорта учитывает потребности в модернизации, реконструкции и строительстве новых объектов, исходя из стратегии роста и спроса на воздушные перевозки до 2035 года. В том числе предполагается достигнуть укрепления хабовых операций, обновить инфраструктуру и сервис, превратив «Новый» в многофункциональный аэропорт. Реконструкция аэродромного комплекса осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)».

Проект первой очереди реконструкции, одобренный Главгосэкспертизой России в марте 2015 года с корректировкой в феврале 2020 года, включает проведение работ на взлетно-посадочной полосе ИВПП-1, на участках рулежных дорожек и центральной части перрона аэропорта.

В рамках проекта второй очереди в три этапа будут реконструированы северная и южная части перрона, в том числе места стоянки для хранения воздушных судов и участки рулежных дорожек РД-А, РД-С и РД-D, примыкающие к перронам. Также здесь построят сооружения площадки для обработки воздушных судов противообледенительными жидкостями, трансформаторные подстанции, прожекторные мачты освещения и другие объекты.

Согласно проектным решениям, будет реконструирована водосточно-дренажная сеть для приема поверхностных стоков с твердых покрытий и грунтовых площадей с целью их дальнейшего направления на очистные сооружения, а также выполнены планировочные и агротехнические работы на грунтовых участках летного поля.

Проектную документацию на вторую очередь реконструкции аэропортового комплекса «Новый» разработали во ФГУП «Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации «Аэропроект». Застройщик - ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов).