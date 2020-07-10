АО «Мособлэнерго» в 2020 году проведёт ремонты на линиях электропередачи в Орехово-Зуевском районе, чтобы повысить надежность электроснабжения потребителей. Работы пройдут в рамках программы капитального ремонта электросетевого хозяйства компании. Орехово-Зуевское производственное отделение переустроит кабельную линию электропередачи протяжённостью 345 м, обеспечивающую электроэнергией Ликинский автобусный завод «ЛИАЗ» и жилые дома. Также в текущем году займется переустройством 2 кабельных линий в деревне Давыдово для качественного снабжения электричеством детского сада «Родничок».



В рамках капитального ремонта в Дрезне работники Орехово-Зуевского производственного отделения планируют заменить 500 м воздушной линии 0,4 кВ, расположенной на улицах 1-я Ленинская и 2-я Ленинская. Эта линия питает детский сад «Рябинка» и 5 многоквартирных жилых домов.



АО «Мособлэнерго» в текущем году проведет в Орехово-Зуевском районе работы и по инвестиционной программе. В том числе строительство в Дрезне двух трансформаторной подстанции и кабельной линии для повышения надежности электроснабжения военной части, школы и детских садов.



Также по инвестпрограмме Орехово-Зуевское производственное отделение в текущем году планирует провести работы в городе Куровское и деревне Губино. В Куровском планируется реконструкция трансформаторной подстанции, которая является одной из ключевых, питающей город. В Губино запланирована прокладка 400 м воздушной линии электропередачи для качественного снабжения электричеством социально-значимого объекта.