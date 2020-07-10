Перенос выставок в 2020 году лишил представителей бизнеса не только важной деловой площадки, но и возможности живого общения с коллегами и партнерами.

«Мы, совместно с компанией Лайтинг Бизнес Консалтинг, решили не оставаться в стороне и активно готовим отраслевое мероприятие, которое может помочь участникам выставки и Премии «Золотой Фотон» легче пережить текущий кризис и задаст вектор дальнейшего развития», – комментирует Ойген Аллес, генеральный директор Мессе Франкфурт РУС, организатора выставки Interlight Russia | Intelligent building Russia.

Первый Interlight+Building Symposium пройдет 26 ноября 2020 года в отеле «Ренессанс Москва Монарх Центр». Мероприятие позволит производителям и поставщикам светотехнической и электротехнической продукции, а также систем автоматизации и безопасности, узнать о государственных механизмах поддержки отрасли, перспективах развития рынка. Также участники мероприятия смогут пообщаться с крупными девелоперами, строительными и проектными организациями, представителями органов исполнительной власти.

Interlight+Building Symposium будет состоять из открывающей пресс-конференции и 3-х сессий, посвященных вопросам посткризисного развития рынка:

Сессия Interlight: технический свет и компоненты;

Сессия Building: электротехника, автоматизация зданий, системы безопасности и технологии Smart City;

Сессия Design: декоративный свет и праздничное освещение.

После плодотворного общения участников ждёт церемония награждения победителей третьего сезона премии «Золотой Фотон» и after party, где все гости мероприятия смогут пообщаться в неформальной обстановке.

По вопросам участия обращайтесь на interlight@russia.messefrankfurt.com

Организатор мероприятия: Мессе Франкфурт РУС. Соорганизатор мероприятия: компания «Лайтинг Бизнес Консалтинг».

Выставка Interlight Russia | Intelligent building Russia состоится 13-16 сентября 2021 года в ЦВК «Экспоцентр».

Официальные материалы:

https :// interlight - moscow . ru . messefrankfurt . com / moscow / ru / press . html

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Информация о концерне Мессе Франкфурт ГмбХ

Мессе Франкфурт – крупнейший в мире организатор выставок, конгрессов и мероприятий с собственным выставочным центром. Со штатом 2 500 сотрудников в 30 офисах по всему миру, годовой оборот компании составляет около €718 миллионов. Мы имеем тесную связь с индустриями, в которых работаем, и эффективно способствуем реализации бизнес-интересов наших клиентов в рамках направлений «Выставки и События» и «Локации и Сервисы». Одной из наших уникальных особенностей является сеть сейлз-партнеров, охватывающая почти весь мир. Значительный спектр услуг концерна – во время подготовки и на площадке – гарантирует потребителям высокое качество и широкие возможности в рамках планирования, организации и проведения их мероприятий по всему миру. Услуги включают в себя аренду выставочной площади, застройку и маркетинговую поддержку участников, аренда персонала и кейтеринг.

С главным офисом во Франкфурте-на-Майне, 60% акций принадлежат городу Франкфурт-на-Майне, 40% - земле Гессен.

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www.messefrankfurt.com | www.congressfrankfurt.de | www.festhalle.de

Messe Frankfurt RUS – филиал международного выставочного концерна, с 2002 года работающий на российском рынке. В портфолио компании 16 международных выставок и форумов, проходящих в Москве и Казани. Messe Frankfurt RUS является эксклюзивным оператором национальных выставок China Machinery Fair и China Commodity Fair, организатором которых выступает Министерство Коммерции Китая. В штате компании работают более 50 квалифицированных сотрудников, имеющих опыт организации мероприятий различного направления.

В 2015 году, совместно с компанией ITE Expo, была создана дочерняя структура ITEMF Expo, взявшая на себя развитие мероприятий автомобильного направления. В портфолио организатора знаковые выставки отрасли –MIMS Automechanika Moscow, COMTRANS и Busworld Russia, а также Международный форум автомобилестроения IMAF.

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