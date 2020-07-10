Заместитель Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Петр Бобылев принял участие в совместном заседании Комитета Торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии и Совета по экологии Ассамблеи народов Евразии на тему «Национальное законодательство регулирования эмиссии парниковых газов и создания углеродного рынка. Состояние, проблемы и перспективы».

В дискуссии приняли участие представители Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Минэкономразвития России, Минприроды России, Минтранса России, МИД России, Евразийской экономической комиссии, Евразийского банка развития, Всемирного фонда природы, а также отраслевого и экспертного сообщества.

В ходе своего выступления Петр Бобылев отметил, что Минэнерго России уделяет особое внимание экологической и климатической повестке, напомнив, что хозяйствующими субъектами электроэнергетики достигнуто существенное снижение выбросов в атмосферу как загрязняющих веществ (на 19,6% за последние 5 лет), так и парниковых газов (на 6,48% за аналогичный период). Также были отмечены опережающие темпы выполнения Российской Федерацией взятых на себя обязательств в рамках Парижского соглашения по климату:

«В соответствии с Национальным докладом о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов 2019 года Российская Федерация за 1990-2017 годы значительно снизила выбросы парниковых газов по сравнению с 1990 годом – на 32,4 %, без учета сектора лесного хозяйства или на 49,3 % с учетом сектора.».

В контексте создания углеродного рынка в Российской Федерации Петр Бобылев предложил рассматривать Российскую Федерацию в качестве поставщика услуг по поглощению парниковых газов, выделяемых другими странами:

«В свете обсуждаемого сейчас в Европейском союзе введения трансграничного углеродного налога и его влияния на российских экспортеров продукции и энергоносителей нам необходимо осознать, что в случае промедления исполнения своих обязательств в рамках Парижского соглашения по актуализации методик учета поглощающей способности лесов и активизации нашей позиции в вопросе продвижения идеи о предоставлении нами услуг по поглощению парниковых газов наших партнеров последствия для экспортирующих отраслей промышленности и энергетики будут более чем существенными. Российская Федерация, занимая первое место в мире по площади лесов, должна быть экспортером своей «поглощающей способности» парниковых газов в другие страны, а не вводить дополнительные ограничения внутри страны. Мы вполне способны стать крупнейшим игроком на рынке неких «поглощающих единиц», учитываемых как в качестве вклада в сокращение углеродных выбросов других стран, так и при учете трансграничных выбросов парниковых газов промышленностью и транспортом Российской Федерации, в рамках так называемого углеродного следа. Мы должны помнить, что и на международной арене первоочередной нашей задачей является защита конституционных прав граждан, защита их экономического благосостояния, а также защита нашего бизнеса. Считаю, что предоставление Российской Федерацией своего рода услуги по поглощению парниковых газов от эмитентов других стран позволит нам не только защитить экономические интересы Российской Федерации, но и нивелировать риски возможного финансового ущерба от введения углеродных налогов нашими партнерами».

В завершение своего выступления Петр Бобылев подчеркнул, что для реализации предложенных инициатив необходимы совместные усилия всех федеральных органов исполнительной власти, при активном содействии отраслевого, экспертного и научного сообщества.