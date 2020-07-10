ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (ФГУП "АГА(а)", подведомственно Росавиации) объявило конкурс на реконструкцию аэродрома Петропавловск-Камчатский (Елизово), следует из материалов сайта госзакупок.

Начальная (максимальная) стоимость контракта по выполнению работ составляет 2,901 млрд рублей с учетом НДС 20%. Заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием принимаются до 31 июля текущего года, итоги планируется подвести 7 августа. Работы необходимо выполнить по 30 декабря 2022 года.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит выполнить работы по модернизации и строительству объектов аэродромной инфраструктуры, в том числе очистных сооружений, водосточно-дренажной сети, перрона, площадок для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, а также другие виды работ, предусмотренные проектом.

Реконструкция аэропортового комплекса Петропавловск-Камчатский (Елизово) реализуется в рамках государственной программы РФ "Развитие транспортной системы" и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Государственный заказчик проекта - Федеральное агентство воздушного транспорта, застройщик по объекту - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", - говорится на сайте Росавиации.

Ранее сообщалось, что Минтранс России одобрил инвестиционный проект по строительству нового терминала и сопутствующей инфраструктуры в аэропорту "Елизово" с объемом инвестиций 12,6 млрд рублей с НДС. Ввод в эксплуатацию нового терминала запланирован на 2022 год.

Пассажиропоток аэропорта в 2024 году оценивается в объеме не менее 899 тыс. пассажиров (в 2019 году 759 тыс. пассажиров, рост на 8,8%) "Елизово" обслуживает международные, межрегиональные и местные рейсы. Является единственным аэропортом в Камчатском крае, способным принимать крупные самолеты.

АО "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)" (входит в холдинг "Аэропорты регионов") на 50% принадлежит ПАО "Аэропорт "Кольцово" (которым, в свою очередь, на 88,03% владеет АО "Аэропорты регионов"), еще 50% владеет Камчатский край напрямую и через "Корпорацию развития Камчатского края".