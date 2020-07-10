В Крыму построят новую газораспределительную станцию

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на реконструкцию газораспределительной станции «Евпатория» в Крыму. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

ГРС «Евпатория» была введена в эксплуатацию в 1966 году и предназначена для газоснабжения Евпатории и сельских поселений Сакского района Республики Крым. На сегодняшний день размещение и уровень автоматизации станции не соответствуют нормативным документам, оборудование, трубопроводы и арматура морально устарели и требуют модернизации, в связи с чем было принято решение о строительстве автоматизированной газораспределительной станции (АГРС) на новой площадке. Реализация проекта позволит увеличить производительность до 50 тысяч кубометров в час.

Площадка газораспределительной станции расположена за границами населенных пунктов на территории Сакского района Республики Крым и городского округа Евпатория. До начала строительно-монтажных работ проектной документацией предусмотрен демонтаж газопровода-отвода к ГРС «Евпатория» с сопутствующими узлами, кабеля связи и самой станции.

Началом трассы проектируемого газопровода-отвода станет точка подключения к магистральному газопроводу «Глебовка – Симферополь» диаметром 529×8 мм. Протяженность газопровода-отвода составит 19,851 км. Проектной документацией запланирована автоматизация и телемеханизация крановых узлов, позволяющая дистанционно управлять их работой, а также использование современных средств автоматизированного управления технологическими процессами. Расчетный срок службы газораспределительной станции - 30 лет.

Финансирование работ планируется осуществлять за счет средств ГУП РК «Черноморнефтегаз». Застройщик - ГУП РК «Черноморнефтегаз». Проектную документацию подготовило ООО «ЧНГ Газификация».