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В селах Удмуртии построят 21 фельдшерско-акушерский пункт

В селах Удмуртии построят 21 фельдшерско-акушерский пункт

10 июля 2020, 16:10
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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В 21 населенном пункте Республики Удмуртия вскоре начнется строительство новых зданий для фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сообщает RosTender.info.

Правительство республики объявило тендер по выбору подрядчика для возведения ФАП. На эти цели из республиканского бюджета направят 149,3 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 20 июля, в этот же день определят победителя.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет построить 21 ФАП в селах и деревнях республики. Стоимость возведения каждого медпункта составляет от 8,5 млн до 6,5 млн рублей.

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