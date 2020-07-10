ПАО «РусГидро» совместно с АО «СО ЕЭС» начали реализацию пилотного проекта по дистанционному управлению оборудованием распределительных устройств Воткинской ГЭС. Проект позволит в максимально короткие сроки дистанционно производить включение и отключение оборудования распределительных устройств (РУ) 500 кВ, 220 кВ и 110 кВ, что повысит безопасность и надежность работы как станции, так и энергосистемы региона в целом.

В результате реализации проекта диспетчер­ский персонал Системного оператора получит возможность управлять оборудованием распределительных устройств Воткинской ГЭС на расстоянии в сотни километров — как при производстве плановых переключений, так и при ликвидации возможного нарушения нормального режима работы энергосистемы. Это позволит значительно сократить время на проведение переключений при выводе оборудования в резерв или в ремонт и последующем вводе его в работу.

К настоящему времени подготовлена рабочая документация проекта, завершен монтаж оборудования для дополнительных каналов связи на Воткинской ГЭС. В ближайшее время планируется начать проведение комплексных испытаний дистанционного управления оборудованием РУ Воткинской ГЭС. Завершить работы планируется в 3 квартале 2020 года.

«Мы считаем этот проект очень важным как для эксплуатации генерирующих объектов РусГидро, так и для управления электроэнергетической системой в целом. По результатам реализации пилотного проекта будем рассматривать вопрос о его тиражировании на других объектах Группы РусГидро, распределительные устройства которых соответствуют требованиям подстанции нового поколения, например, Саяно-­Шушенской ГЭС, Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, Загорской ГАЭС и ряда других наших объектов», — отметил директор Департамента эксплуатации ПАО «РусГидро» Алексей Дудин.

Воткинская ГЭС расположена на реке Каме в Пермском крае, является второй ступенью Камского каскада и одной из ключевых электростанций энергосистемы Урала. Участвует в автоматическом регулировании частоты и перетоков мощности. Суммарная мощность Воткинской ГЭС составляет 1065 МВт, среднемноголетняя выработка электроэнергии — 2,5 млрд кВт.ч.

Воткинская ГЭС — один из узловых пунктов единой энергосистемы России. Станция расположена в самой южной точке Пермского края и связывает между собой пять энергетических систем: Пермскую, Удмуртскую, Кировскую, Башкирскую и Свердловскую. По высоко­вольтным линиям электропередачи через распре­делительные устройства Воткинской ГЭС замыкается электрическая связь Урал — Средняя Волга и Урал — Центр. Всего от Воткинской ГЭС отходит 14 линий электропередачи напряжением 110 кВ, 220 кВ и 500 кВ.

Помимо важного системного значения станции, причиной выбора Воткинской ГЭС для реализации пилотного проекта стало использование на ней современного электротехнического оборудования, отвечающего требованиям к подстанции нового поколения, установленного в рамках реализации Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро. Так, устаревшее оборудование открытых распределительных устройств напряжением 110 кВ, 220 кВ и 500 кВ было заменено на высокоэффективное элегазовое оборудование.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ заменены и реконструированы 103 гидротурбины, 81 генератор, 69 силовых трансформаторов, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 427,5 МВт.