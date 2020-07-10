 
За рубежом

Заключено крупнейшее в мире соглашении о покупке возобновляемой энергии

Заключено крупнейшее в мире соглашении о покупке возобновляемой энергии

10 июля 2020, 17:45
Рубрика: За рубежом
Метки: ТАЙВАНЬ, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Датская энергетическая фирма Orsted и тайваньская TSMC заключили крупнейшее соглашение о покупке энергии из ветряных электростанций сроком на 20 лет, 10 июля сообщает CNBC.

Компании Orsted и TSMC заключили сделку, которую они описывают как «крупнейшее в мире корпоративное соглашение о покупке возобновляемой энергии». Согласно сделке, тайваньская полупроводниковая компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) купит всю энергию, которую произведет будущая 920-мегаваттная оффшорная ветряная электростанция, построенная Orsted у берегов Тайваня. Ожидается, что контракт с фиксированной ценой вступит в силу в 2025/26 году, при условии принятия инвестиционного решения и доступности энергосистемы.

Отмечается, что соглашение о покупке возобновляемой корпоративной энергии (PPA), относится к сделке, в которой производитель энергии продает энергию бизнесу по фиксированной цене в течение определенного периода времени.

Напомним, ранее ряд крупных компаний США, такие как Microsoft, Google и Amazon, заключили подобные соглашения PPA о покупке возобновляемых источников энергии. Так Microsoft подписала соглашение о покупке электроэнергии на 15 лет, производимой солнечной электростанцией мощностью 74 МВт в Северной Каролине.


 

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