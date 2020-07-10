Министр экономического развития России Максим Решетников 9 июля провел рабочую встречу с врио главы Чувашской Республики Олегом Николаевым. В беседе также принял участие замглавы Минэкономразвития Сергей Галкин, председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков и полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации Петр Чекмарёв.

Чувашия входит в число 10 российских регионов, для которых Правительство РФ приняло индивидуальные программы социально-экономического развития. Программа для Чувашии была подготовлена Минпромторгом, Минэкономразвития России реализует в рамках нее мероприятия по развитию малого и среднего бизнеса.

Участники встречи обсудили ход реализации программ поддержки бизнеса, которые курирует Минэкономразвития. Олег Николаев подтвердил, что в регион поступают средства на докапитализацию региональных микрофинансовых организаций, которые позволяют субъектам МСП получить займы под минимальный процент на льготных условиях. Максим Решетников попросил врио главы республики проконтролировать предоставление гарантийного покрытия по линии региональных гарантийных организаций, которые, по его словам, зачастую занимают чрезмерно консервативную позицию.

"Объем невозвратов - 5-7%. Можно в разы увеличить объем гарантийного покрытия, - подчеркнул министр. - Пусть мы сейчас потеряем на гарантиях, но зато поможем большему числу предпринимателей и сохраним рабочие места".

На встрече также была затронута тема создания преференциального режима для бизнеса на территории республики. По словам врио главы Чувашии, правительством региона уже проработаны соглашения с предприятиями, которые могли бы стать резидентами такой экономической зоны.