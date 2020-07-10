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Обращаем внимание на изменение формата проведения семинара НИК D2 РНК СИГРЭ 23 июля 2020 года

Обращаем внимание на изменение формата проведения семинара НИК D2 РНК СИГРЭ 23 июля 2020 года

10 июля 2020, 13:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ОНЛАЙН, ВЕБИНАРЫ, НИК D2
Отрасль: Электроэнергетика 

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Обращаем ваше внимание, что ежегодный, VI семинар НИК D2 РНК СИГРЭ «Информационные технологии и телекоммуникации в создании цифровой электроэнергетики: драйверы, решения, возможности и риски с учетом опыта СИГРЭ» пройдет в формате вебинара.

Мероприятие состоится 23 июля в 11:00 (мск).

Приглашаем специалистов и экспертов отрасли принять участие в качестве слушателя или докладчика. Подробная информация о вебинаре, его программе и условиях участия находится здесь.

Оргкомитет вебинара оставляет за собой право принятия итогового решения о включении доклада в программу вебинара.

Получить информацию о мероприятиях НИК D2 РНК СИГРЭ вы можете на официальном сайте http://d2_rus.cigre.ru/, а также обратившись по электронной почте d2_info@cigre.ru и в мессенджерах Whatsapp и Viber по номеру +7(916)717-07-62.

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