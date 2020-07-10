Обращаем ваше внимание, что ежегодный, VI семинар НИК D2 РНК СИГРЭ «Информационные технологии и телекоммуникации в создании цифровой электроэнергетики: драйверы, решения, возможности и риски с учетом опыта СИГРЭ» пройдет в формате вебинара.

Мероприятие состоится 23 июля в 11:00 (мск).

Приглашаем специалистов и экспертов отрасли принять участие в качестве слушателя или докладчика. Подробная информация о вебинаре, его программе и условиях участия находится здесь.

Оргкомитет вебинара оставляет за собой право принятия итогового решения о включении доклада в программу вебинара.

Получить информацию о мероприятиях НИК D2 РНК СИГРЭ вы можете на официальном сайте http://d2_rus.cigre.ru/, а также обратившись по электронной почте d2_info@cigre.ru и в мессенджерах Whatsapp и Viber по номеру +7(916)717-07-62.

Добро пожаловать на вебинар!