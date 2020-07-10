В администрации Краснодарского края сообщили, что на строительство лечебно-диагностического корпуса детской краевой клинической больницы в Краснодаре выделено 5 млрд рублей. Возведение объекта ведется с 2019 года по нацпроекту «Здравоохранение», в настоящее время завершается установка каркаса здания.

При этом на сайте Единой информационной системы в сфере закупок имеются данные о контракте на строительство детской краевой клинической больницы стоимостью более 3,3 млрд рублей. Контракт был заключен в середине 2019 года с АО «ГК Екс». Компания была единственной, заявившейся на участие в тендере.

Планируется, что корпус будет сдан в конце 2021 года. Готовность здания, по информации краевой администрации, составляет 18% – в настоящее время строители завершают установку каркаса здания. В сентябре планируется приступить к внутренней отделке помещений.

В семиэтажном корпусе на 450 коек, который будет состоять из двух зданий, соединенных переходом, расположатся отделения экстренного и планового приема, реанимации и интенсивной терапии, отделение экстренной и нейрохирургии на 80 коек, отделение онкологии и гематологии на 40 коек с дневным стационаром, отделение эндоскопической диагностики. «Также здесь будет отделение трансфузиологии и гравитационной хирургии с криохранилищем», – заявляют на сайте администрации края.

О планах построить в Краснодаре новый корпус детской краевой клинической больницы еще в 2018 году говорил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Тогда сообщалось, что на создание медучреждения будет направлено 5,5 млрд рублей.

По данным СПАРК-Итерфакс, «ГК Екс» была зарегистрирована в 1994 году в Ярославской области. Ее генеральным директором является Алексей Власов. В 2019 году выручка компании составила более 33,4 млрд рублей, чистая прибыль – около 780 млн рублей. Информация о совладельцах и их долях не раскрывается.

В Ставрополе в июне 2020 года для строительства корпуса Краевой детской клинической больницы за 1,8 млрд рублей выбрали нового подрядчика – ООО «Магистраль». Московская компания сменит предыдущего подрядчика, договор с которым был расторгнут в начале 2020 года. Также из-за хищений при строительстве объекта было возбуждено уголовное дело в отношении экс-руководителя Минстроя Ставропольского края Алексея Когарлыцкого.

Фото: admkrai.krasnodar.ru