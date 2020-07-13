Общая ситуация в мировой экономике влияет на экономику России и стран СНГ и, безусловно, на результаты работы кабельной промышленности. Темп роста мировой экономики в 2019 году достиг минимума и составил 3,1 %, причём рост обеспечен за счёт роста экономики Китая, Индии и США, хотя и в этих странах произошло снижение темпа роста. На рост торговли и инвестиций в промышленности сказался и торговый конфликт, скорее торговая война, США и Китая. Основные показатели социально-экономического развития России за последние 6 лет приведены в табл. 1. Кабельные заводы России в 2019 году произвели 78,5 % продукции в рамках стран СНГ, входящих в Ассоциацию «Электрокабель». Объёмы производства кабельных заводов Белоруссии составляют 13,7 %, Украины – 5,6 %, Казахстана – 2,2 %. Ниже приводятся данные по динамике производства отдельных групп кабельных изделий по Ассоциации «Электрокабель» с выделением объёмов производства российских кабельных заводов.

Динамика объёмов производства кабелей и проводов энергетического (инвестиционного) назначения на предприятиях Ассоциации «Электрокабель», в том числе российских, в 2014–2019 гг. приведена в табл. 2. Значительное снижение объёмов производства неизолированных проводов для воздушных линий электропередачи (в России почти вдвое по сравнению с 2018 годом) связано со снижением объёмов инвестиций в энергетических компаниях в строительство линий электропередачи. Производство силовых кабелей на напряжение до 1 кВ включительно снизилось в России на 5 %, что объясняется отсутствием роста объёмов работ по виду деятельности «Строительство». Продолжился рост производства самонесущих изолированных проводов для воздушных линий электропередачи (110 %) и силовых кабелей на напряжение более 1 кВ (в России 106 %). В целом в производстве кабелей и проводов энергетического назначения отмечен преимущественный рост кабельной продукции с медной токопроводящей жилой по сравнению с алюминиевой.

Таблица 1 – Основные показатели социально-экономического развития России

Показатель Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Валовой внутренний продукт, в % к предыдущему году 100,6 96,3 103 101,8 101,7 101,4 Индекс промышленного производства, в % нарастающим итогом с начала года к предыдущему году 101,7 96,6 101,1 101 102,9 102,4 в том числе Обрабатывающие производства 102,1 94,6 100,1 100,2 102,6 102,3 из них Производство машин и оборудования 92,2 88,9 103,8 102,5 99,4 97,6 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 99,5 92,1 99 102,8 102,9 100,6 Производство транспортных средств и оборудования 108,5 91,5 97 100,6 97,8 87,9 Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования, в % к предыдущему году 97,3 91,6 105,3 103,2 104,1 102 Объём работ по виду деятельности «Строительство», в % к предыдущему году 95,5 93 95,7 98,6 105,3 100,6 Объём производства кабельных изделий, в % к предыдущему году 85,8 90,2 107,2 103,6 99,4 100

Динамика объёмов производства шнуров, проводов и кабелей телекоммуникационного назначения в Ассоциации «Электрокабель» и на российских кабельных заводах приведена в табл. 3. Объём производства медных телефонных кабелей в сравнении с предыдущим годом снизился в соответствии с основными тенденциями развития линий связи, в то время как выпуск кабелей для структурированных кабельных систем возрос (в России 158 %). Как известно, значительный объём таких кабелей продолжает закупаться по импорту. Наметившаяся за последние годы тенденция роста отечественных кабелей обеспечивается за счёт постепенного вытеснения импортных аналогов.

Беспокойство вызывает ситуация в области производства волоконно-оптических кабелей. После 2014 года объём производства этого вида кабелей заметно снизился, если 2018 год давал надежды на восстановление объёмов выпуска, то данные 2019 года выглядят совершенно неудовлетворительно. Объём производства волоконно-оптических кабелей по сравнению с 2018 годом на российских кабельных заводах в пересчёте по волокну составил 80 %, а в пересчёте по кабелю вырос незначительно (105 %). Это свидетельствует о том, что среднее количество волокна в кабеле продолжает снижаться и составило в 2019 году 14 волокон, что совершенно не соответствует мировым тенденциям. Учитывая большие планы цифровизации экономики, продекларированные правительством, первый отечественный производитель оптического волокна – компания «Оптиковолоконные системы» – приняла меры и за счёт модернизации увеличила мощности на 01.01.2019 г. по выпуску волокна до 4,0 млн км. Но загрузка предприятия в 2019 году составила 35 %. Такое положение связано с тем, что телекоммуникационные отрасли растут очень медленно, так как без волоконно-оптических кабелей их должное развитие вряд ли возможно. Однако непонятно, каким образом вышеприведённая динамика производства соответствует планам цифровизации страны.

Динамика объёмов производства кабелей и проводов для транспорта на предприятиях Ассоциации «Электрокабель», в том числе российских, приведена в табл. 4. Можно отметить существенный рост производства автотракторных проводов (в России на 38 %), проводов и кабелей для подвижного состава (в России на 24 %), судовых кабелей (в России на 25 %). Наблюдается снижение производства сигнально-блокировочных кабелей (индекс 79 %) и в меньшей степени бортовых (индекс 94 %).

Динамика объёмов производства проводов и кабелей комплектующих для машин, оборудования и приборов на предприятиях Ассоциации «Электрокабель», в том числе российских, приведены в табл. 5. Производство обмоточных проводов, резко сократившееся после распада Советского Союза, в определённой степени стабилизировалось, а по эмалированным проводам даже показало в 2019 году некоторый рост по сравнению с 2018 годом. Небольшой рост отмечен и в производстве кабелей для нестационарной прокладки (с применением резин), в том числе кабелей всех типов для питания погружных насосов добычи нефти.

Таблица 2 – Динамика объёмов производства кабелей и проводов энергетического (инвестиционного) назначения на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» 2014–2019 гг., в % к предыдущему году

Номенклатурная группа Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Неизолированные провода для воздушных линий электропередачи 87 116 82 125 76 65 в том числе в России 92 75 120 128 81 55 Самонесущие изолированные провода для воздушных линий электропередачи в том числе в России 94 87 110 99 78 68 104 112 104 117 110 110 Силовые кабели на напряжение не более 1 кВ 84 93 99 111 107 98 в том числе в России 91 80 99 112 110 95 Силовые кабели на напряжение более 1 кВ 86 86 133 87 113 109 в том числе в России 80 96 71 112 106 106

Таблица 3 – Динамика объёмов производства шнуров, проводов и кабелей телекоммуникационного назначения на предприятиях Ассоциации «Электрокабель», в том числе российских, в 2014–2019 гг., в % к предыдущему году

Номенклатурная группа Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Телефонные кабели связи 85 85 110 76 116 72 в том числе в России 106 78 112 71 144 70 Кабели для структурированных кабельных систем 103 114 109 103 108 120 в том числе в России 122 93 146 87 107 185 Волоконно-оптические кабели – по кабелю 133 89 107 103 122 108 – по волокну 132 68 103 111 120 85 в том числе в России – по кабелю 127 84 96 122 129 105 – по волокну 127 66 96 125 124 80

Таблица 4 – Динамика объёмов производства кабелей и проводов для транспорта на предприятиях Ассоциации «Электрокабель», в том числе российских, в 2014–2019 гг., в % к предыдущему году

Номенклатурная группа Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Автотракторные провода 115 84 115 124 106 135 в том числе в России 120 84 114 125 107 138 Провода и кабели для подвижного состава 88 83 112 97 135 123 в том числе в России 89 83 112 96 135 124 Сигнально-блокировочные кабели 110 94 79 114 104 79 в том числе в России 105 97 73 110 102 56 Бортовые провода и кабели 102 82 168 105 97 89 в том числе в России 105 87 99 107 94 94 Кабели судовые 132 76 130 87 129 125 в том числе в России 137 77 130 84 130 125

Таблица 5 – Динамика объёмов производства проводов и кабелей комплектующих для машин, оборудования и приборов на предприятиях Ассоциации «Электрокабель», в том числе российских, в 2014–2019 гг., в % к предыдущему году

Номенклатурная группа Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Обмоточные провода с эмалевой изоляцией 84 82 107 93 89 112 в том числе в России 88 83 106 109 86 102 Обмоточные провода с волокнистой изоляцией 97 89 103 101 104 102 в том числе в России 97 91 100 101 105 102 Кабели для нестационарной прокладки 90 86 105 126 105 104 в том числе в России 92 81 104 106 105 105 из них: – для погружных нефтяных насосов 109 94 96 110 94 107

В 2019 году в отечественной кабельной промышленности проводилась активная и в большинстве случаев высокоэффективная работа по целому ряду направлений. Прежде всего, следует выделить работу по импортозамещению. В России доля импортируемой кабельной продукции относительно невелика и мало изменилась в связи с введением санкций США и Евросоюза. Однако в части материалов для производства кабелей и проводов этого сказать нельзя. Речь идёт о сшиваемом полиэтилене, пожаробезопасных композициях полиолефинов и т.д. Поэтому задача импортозамещения по отношению к ряду изоляционных и защитных материалов является по-прежнему актуальной. В 2019 году удалось существенно увеличить производство сшиваемого полиэтилена для производства кабелей среднего напряжения в компании

«Лидер-компаунд». Из общего объёма потребления такого материала для выпуска кабелей на напряжение до 35 кВ в России примерно 33 % уже составил компаунд отечественного производства. Что касается электропроводящих композиций для экранирования кабелей среднего напряжения, то этот процент значительно выше и составляет около 75 %. Изготовлены первые партии электроизоляционных компаундов и электропроводящих композиций для производства кабелей высокого напряжения (110–220 кВ).

В последние годы возросли требования к кабельным изделиям, применяемым на атомных электростанциях (АЭС). Это было обусловлено пересмотром МАГАТЭ норм и правил безопасности при проектировании и эксплуатации АЭС после аварии на АЭС «Фукусима» в Японии. Учитывая это, «Росатом» для АЭС нового поколения с реакторными установками повышенной долговечности установил требования к кабелям для цепей контроля систем управления и питания по назначенному сроку службы 60 лет.

ВНИИ кабельной промышленности совместно с рядом заводов разработал силовые и контрольные кабели с заданными параметрами долговечности. Основные технические решения при создании серии кабелей для эксплуатации в гермозоне с учётом воздействующих факторов окружающей среды и суммарной поглощённой дозы радиационного излучения 60 Мрад за срок службы достигнуты путём использования специальных сшиваемых полимерных радиационностойких композиций безгалогенного типа.

Среди достижений в отечественной кабельной промышленности можно выделить завершение разработки, проведение типовых и предквалификационных испытаний, освоение производства силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 550 кВ. Работа выполнена заводом «Кирскабель», входящим в группу «УНКОМТЕХ», совместно с ВНИИ кабельной промышленности. В России ранее такие кабели не производили. Особое внимание при проведении разработки было уделено характеристикам изоляции, в качестве которой использовалась сверхчистая пероксидносшиваемая композиция на основе полиэтилена низкой плотности. Для наполнения электропроводящих экранов по токопроводящей жиле и изоляции также применялась саженаполненная композиция, обеспечивающая повышенную гладкость покрытия, влияющую на электрическую прочность изоляции и развитие триингов в изоляции. Технологическая подготовка к изготовлению кабелей на столь высокое напряжение на предприятии-изготовителе проведена ранее: несколько лет назад на заводе было организовано серийное производство силовых кабелей на напряжение 110–220 кВ. Для проведения испытаний использовались современное оборудование и оригинальные методики испытаний. Например, для повышения точности теплового состояния высоковольтного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена была применена новая методика [1], в основу которой был положен алгоритм решения дифференциального уравнения теплопроводности методом конечных разностей. Точность вычисленной температуры теплового поля в сечении кабеля достигнута за счёт учёта нелинейного характера зависимости теплофизических характеристик материалов кабеля от температуры.

Особое место занимают работы в области стандартизации кабельной продукции. Несмотря на то, что государственные стандарты в России являются стандартами добровольного применения в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании», они сохраняют важное значение для обеспечения качества продукции, выпускаемой по технической документации предприятий. В стандартах, которые в настоящее время разрабатываются в рамках межгосударственной стандартизации, отражаются общие технические требования, часть из которых вводится затем в Технические регламенты как обязательные.

ВНИИ кабельной промышленности в 2019 году разработан новый национальный стандарт ГОСТ 839–2019

«Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия» [2]. В новом стандарте предусмотрены важные изменения и дополнения: принят уточнённый ряд токопроводящих сечений, введены дополнительные марки однородных (выполненных из одного материала) проводов из алюминиевого сплава системы алюминий–кремний–магний, в стандарт введены новые марки сталеалюминиевых проводов на рабочие температуры 150–230 ºС и т.д. В стандарт вошли сталеалюминиевые провода с сердечником из стальных проволок, плакированным алюминием. Конкретизированы допустимые температуры проводов при работе в течение всего срока службы и при работе в аварийном режиме.

ВНИИ кабельной промышленности разработал новый национальный стандарт ГОСТ Р 58342–2019, который содержит комплекс дополнительных требований к силовым и контрольным кабелям, реализация которых существенно повышает безопасность эксплуатации оборудования и кабельных сетей при эксплуатации во взрывоопасных средах, в том числе при эксплуатации в шахтах, опасных по газу метан [3].

Таблица 6 – Рост ВВП в ведущих странах мира и в мире в целом в 2018–2021 гг., в %

Страны по регионам Год 2018 2019 (прогноз) 2020 (прогноз) 2021 (прогноз) Америка: США

Бразилия

Канада 2,9 2,1 1,9 2,2 0,9 1,5 1,1 2,5 1,4 2,1 2,5 2,0 Европа: Еврозона

Германия

Франция

Италия

Испания

Великобритания

Россия

Швейцария 1,9 1,5 1,7 0,7 2,4 1,4 2,3 2,8 1,1 0,5 1,3 0,2 2,0 1,2 1,0* 0,7 0,8 0,6 1,0 0,4 1,7 0,9 1,8 0,9 1,2 1,1 1,2 0,5 1,9 1,2 2,3 1,3 Азия: Китай

Япония

Индия

Южная Корея 6,6 0,8 6,8 2,7 6,1 1,0 5,9 1,8 5,7 0,4 6,5 1,9 5,6 1,1 6,7 2,7 Развитые рынки 2,2 1,6 1,1 1,8 Развивающиеся рынки 5,0 4,2 4,6 4,8 Весь мир 3,8 3,1 3,0 3,6 * Фактически 1,3 %

Среди основных нормированных дополнительных требований можно выделить следующие:

кабели должны обладать продольной герметичностью для предотвращения перемещения горючих веществ по кабелю и устойчивостью при воздействии ударных нагрузок с нормированным значением энергии удара;

наружные оболочки кабелей для предотвращения образования заряда статического электричества должны изготавливаться из полимерных композиций с нормированным значением поверхностного электрического сопротивления; кроме того, нормируется минимальное значение прочности при разрыве наружной оболочки (не менее 8,5 Н/мм2);

введены указания по эксплуатации кабелей при использовании во взрывоопасных средах, в том числе в угольных шахтах;

введены требования по нормированию ёмкости и индуктивности для контрольных кабелей, для искробезопасных цепей.

ГОСТ Р 58342–2019 предложен для включения в перечень стандартов, применение которых обеспечивает соответствие требований Технического регламента «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

В настоящее время прогнозировать развитие отечественной кабельной промышленности на 2020–2021 гг. по целому ряду политических и социальных проблем крайне трудно. Тем не менее, можно отталкиваться от имеющихся прогнозов развития мировой экономики.

Как же выглядит развитие мировой кабельной промышленности на фоне мировой экономики в целом и кабельной промышленности в частности на ближайшие годы? Прогнозы, составленные одним из крупнейших банков в мире – UBS, приведены в табл. 6 [4]. Следует отметить, что прогнозы банков как правило близки к истине, так как они считают свои деньги и для них любая ошибка в конечном итоге приводит к убыткам.

По России ожидается рост экономики и увеличение ВВП на 1,8 % в 2020 году и на 2,3 % в 2021 году. Правда, необходимо учитывать, что прогноз, приведённый в табл. 6, сделан без учёта проблем, связанных с влиянием коронавируса, появившегося в мире неожиданно и уже влияющего на рост экономики.

Отечественный прогноз основных экономических показателей развития России и динамики развития производства кабельных изделий на 2020–2021 гг. приведён в табл. 7. Прогноз производства кабельных изделий (102–103%) основан на весьма оптимистичных показателях развития экономики по стране в целом.

Таблица 7 – Прогноз основных экономических показателей развития России и динамики производства кабельных изделий на 2020–2021 гг., в % к предыдущему периоду

Показатель Год 2017 2018 2019 2020 2021 Базовый вариант Валовый внутренний продукт (ВВП) 101,8 101,7 101,4 101,7 103,1 Промышленное производство 101 102,9 102,4 102,4 102,6 Строительство 98,6 105,3 100,6 104,2 105,4 Инвестиции в основной капитал 103,2 104,1 102,0 105 106,5 Кабельные изделия по весу меди 107,4 99,4 100 101–101,5 102–103

ЛИТЕРАТУРА