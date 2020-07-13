Сбербанк профинансирует на 1,3 млрд рублей строительство ЖК «ID Кудрово 2» в Санкт-Петербурге. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта компании «Евроинвест Девелопмент».

По информации пресс-службы, площадь 12-этажного жилого комплекса составит 26,5 тыс. кв. метров. На огороженной территории запроектированы парковка для машин и велопарковка. Рядом с домом построят детский сад и многоэтажный гараж-стоянку. На придомовой территории откроют кофе-пойнт и помещение для общения жильцов.

Как рассказал Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка, финансирование предоставлено застройщику на срок до 33 месяцев с включением в сделку программы льготного кредитования Минэкономразвития.