 
Инвестиции (проекты)

Банк профинансирует на 1,3 млрд рублей строительство жилья в Петербурге

Банк профинансирует на 1,3 млрд рублей строительство жилья в Петербурге

13 июля 2020, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
290

Сбербанк профинансирует на 1,3 млрд рублей строительство ЖК «ID Кудрово 2» в Санкт-Петербурге. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта компании «Евроинвест Девелопмент».

По информации пресс-службы, площадь 12-этажного жилого комплекса составит 26,5 тыс. кв. метров. На огороженной территории запроектированы парковка для машин и велопарковка. Рядом с домом построят детский сад и многоэтажный гараж-стоянку. На придомовой территории откроют кофе-пойнт и помещение для общения жильцов.

Как рассказал Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка, финансирование предоставлено застройщику на срок до 33 месяцев с включением в сделку программы льготного кредитования Минэкономразвития.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: stroygaz.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Власти направили более 500 млн рублей на модернизацию коммунальных сетей Чебоксар
Новые очистные сооружения в Белорецке введут в строй в 2022 году
На станции Нягань строят новый вокзал
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live #КВИН
+