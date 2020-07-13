Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Воронежский филиал компании, где проинспектировал ход подготовки к вводу в эксплуатацию новой подстанции ПС 110 кВ «Спутник» в Воронеже.

На данный момент на площадке первой в регионе цифровой подстанции, возведенной в Коминтерновском районе города, ведутся пуско-наладочные работы, завершается благоустройство и озеленение территории.

Установленная мощность нового центра питания составит 80 МВА. Благодаря использованию передовых цифровых технологий на энергообъекте обеспечена 100% наблюдаемость и автоматическое интеллектуальное управление. Наблюдаемость технологических процессов и возможности дистанционной диагностики и мониторинга технического состояния позволят снизить операционные затраты на обслуживание подстанции и обеспечат высокую надежность всех систем. Все данные о параметрах работы подстанции будут поступать в Центр управления сетями филиала «Воронежэнерго».

Ввод подстанции в эксплуатацию, намеченный на август-сентябрь 2020 года, станет важным шагом на пути реализации концепции Цифровой трансформации и позволит повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей столицы Черноземья.

В ходе визита на подстанцию Игорь Маковский в режиме видеосвязи ознакомился с функционированием Центра управления безопасностью филиала, а также Городского диспетчерского пункта (ГДП) АО «Воронежская горлектросеть», который с июня текущего года работает в составе Центра управления сетями (ЦУС) Воронежэнерго. Впервые в истории энергосистемы региона энергетики смогут управлять всеми уровнями электрических сетей и контролировать электроснабжение потребителей Воронежской области из одного диспетчерского пункта.

«Создание подобного Центра управления сетями региона позволит значительно улучшить показатели надежности электроснабжения потребителей Воронежской области. Его оснащение современными программными комплексами дает возможность работать не на устранение нештатных ситуаций, а на предупреждение технологических нарушений, повышение качества электроэнергии, поставляемой потребителям», — отметил Игорь Маковский.