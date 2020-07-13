На станции Нягань строят новый вокзал

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» рассмотрело проектную документацию и результаты инженерных изысканий на второй этап строительства железнодорожного вокзала на стации Нягань. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Железнодорожная станция Нягань расположена на Нижнетагильском отделении Свердловской железной дороги. Это одно из старейших предприятий Ханты-Мансийского автономного округа, которое создавалось в 1950-е годы для решения транспортных задач лесной промышленности. Но официальной датой основания станции Нягань считают 1 февраля 1970 года, когда началась ее эксплуатация в составе Министерства путей сообщения СССР. Новый железнодорожный вокзал площадью более 4 тыс. кв.м в Нягани начали возводить в 2008 году, но в 2014-м недостроенный объект был законсервирован на стадии 85-процентной готовности. Стройка возобновилась в 2019 году после выбора нового подрядчика и оценки состояния здания вокзала. Завершение строительства планируется в декабре 2020 года.

Проектной документацией, одобренной государственными экспертами, предусмотрены работы второго этапа реконструкции и строительства здания железнодорожного вокзала, расположенного в городе Нягань в районе жилого микрорайона «Западный». В ходе второго этапа здесь установят блочно-газовый котел, построят багажное отделение и инженерные сети.

Застройщики - Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление капитального строительства» и Государственное казенное учреждение Тюменской области «Управление капитального строительства». Проектировщик – ООО «Проектстройсервис».