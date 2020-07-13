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Новые очистные сооружения в Белорецке введут в строй в 2022 году

Новые очистные сооружения в Белорецке введут в строй в 2022 году

13 июля 2020, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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В городе Белорецке Республики Башкортостан вскоре начнется строительство новых городских очистных сооружений канализации, сообщает RosTender.info.
В настоящее время проводится тендер по выбору подрядчика для строительства. Заказчиком выступает МУП «Водоканал». Максимальная стоимость контракта с победителем составляет 1 млрд 475 млн рублей. Как следует из материалов тендера, эти деньги поступят из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также из бюджетов Республики Башкортостан и участника проекта.
Предложения от участников тендера принимают до 20 июля, в этот же день конкурсная комиссия выберет победителя. Как ожидается, новые очистные сооружения должны быть введены в строй в ноябре 2022 года.
Известно, что их возведут на расстоянии 8 километров от старых сооружений, построенных в 60-х годах. Очистные смогут пропускать до 30 тысяч кубометров сточных вод в сутки.

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