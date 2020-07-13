До конца 2022 года «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершит монтаж всего основного оборудования, включая силовые трансформаторы общей мощностью 700 МВА, в ходе третьего этапа комплексной реконструкции подстанции 500 кВ «Ногинск» – главного центра питания восточной части московской агломерации. С учетом ранее выполненных работ мощность подстанции увеличится более чем в 2 раза – с 1050 до 2200 МВА. Проект позволит повысить надежность столичной энергосистемы и создать дополнительные условия для развития Подмосковья. Общий объем инвестиций «Россети ФСК ЕЭС» составляет 13,7 млрд рублей.

Оборудование размещается в закрытых помещениях, что позволяет полностью защитить его от воздействия окружающей среды, существенно продлить срок службы, увеличить надежность и безопасность работы. За счет применения комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) площадь подстанции уменьшится на 30%.

В ходе третьего этапа реконструкции будут смонтированы КРУЭ 110 кВ и силовое оборудование общей мощностью 700 МВА, проложены тоннели для прокладки кабельных линий. Ранее были построены основные подстанционные здания и сооружения, смонтированы КРУЭ 220 и 500 кВ, установлены на штатные места в закрытых камерах новые автотрансформаторы суммарной мощностью 1500 МВА.

Работы проводятся в условиях действующего объекта без ограничений подачи электроэнергии потребителям. На финальном этапе реконструкции, после перезавода кабельных линий электропередачи 6 и 10 кВ на новую площадку, старое оборудование будет демонтировано.

Подстанция 500 кВ «Ногинск» входит в состав Московского энергокольца 500 кВ, включающего в себя девять питающих центров и 376 км линий электропередачи. Кольцевая схема электроснабжения крупных агломераций считается наиболее надежной – в случае выхода из строя одного из «звеньев» подача электроэнергии может быть осуществлена от других источников.

Также энергообъект обеспечивает выдачу мощности Шатурской ГРЭС, обеспечивает электроэнергией Богородский городской округ Московской области, где проживает около 215 тыс. человек и расположены крупные промышленные производства (фармацевтическое предприятие «АКРИХИН», завод «Энергокабель», Ногинский комбинат строительных изделий, агрокомплекс «Ногинский» и др.).