Энергетики «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» увеличили мощность для предприятия по производству полиэтиленовой пленки в Гороховецком районе Владимирской области.

Электроснабжение объекта осуществляется от подстанции 110/35/6 «Гороховец». Объекту предоставлено 172,8 кВт дополнительной мощности. Общий объем предоставленной предприятию мощности, с учетом ранее присоединенной, составляет более 477 кВт.

Дополнительные мощности стали необходимы предприятию в связи с расширением объемов производства, что также поспособствует созданию новых рабочих мест.

Обеспечение качественного и надежного электроснабжения производственных объектов и предприятий области является одной из приоритетных задач Владимирэнерго. Энергетики вносят большой вклад в социально-экономическое развитие региона. Эта деятельность целиком направлена на повышение комфортности жизни во Владимирской области и ее инвестиционной привлекательности.

Энергокомпания постоянно совершенствует свои клиентские сервисы. Проводя регулярные встречи с представителями малого и среднего бизнеса, специалисты «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» стремятся сделать процесс технологического присоединения прозрачным и понятным. Энергетики прилагают все усилия для упрощения процедуры и сокращения сроков подключения заявителей к электросетям.

Также Владимирэнерго активно развивает направление клиентской деятельности обслуживания потребителей и предлагает перечень дополнительных услуг в рамках обслуживания электросетевого хозяйства. Квалифицированный персонал с большим опытом проводит работы в строгом соответствии всем техническим нормам и требованиям. Энергетики оснащены специализированной техникой, всеми необходимыми допусками и лицензиями, материалами, позволяющими выполнять работы любой сложности. Более подробная информация на сайте «Россети Центр и Приволжье» - http://www.mrsk-cp.ru в разделе «Потребителям» - «Дополнительные услуги».

«Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» напоминает, что в настоящее время Центр обслуживания потребителей и пункты по работе с потребителями Владимирэнерго полностью переведены на дистанционное обслуживание, полный спектр услуг оказывается в режиме онлайн.

Все физические и юридические лица могут воспользоваться «Интернет-приемной» и «Личным кабинетом» на сайте «Россети Центр и Приволжье» - http://www.mrsk-cp.ru Эти сервисы позволяют направить заявку и первичные документы для заключения договора об осуществлении технологического присоединения в онлайн-режиме. Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО «Россети» - портал-тп.рф.

Дополнительную информацию о предоставляемых компанией услугах можно получить по бесплатному круглосуточному номеру Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-50-50-115 и через онлайн-сервис https://светлаястрана.рф