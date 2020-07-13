Системные операторы 50Hertz (Германия), Amprion (Германия), APG (Австрия), Elia (Бельгия), RTE (Франция), Swissgrid (Швейцария), TenneT (Нидерланды - Германия), TransnetBW (Германия) объявили об успешном завершении первого аукциона по отбору резервов частотного регулирования (Frequency Containment Reserves, FCR) с 4-х часовым периодом поставки. Начало поставки резервов с 1 июля 2020 г.

Сокращение периода поставки резервов частотного регулирования с 1 дня до 4-х часов приблизило рынок резервов частотного регулирования (FCR-рынок) к реальному времени, что позволит снизить затраты на закупку резервов мощности за счет усиления конкуренции между поставщиками услуг по балансированию энергосистемы и различных технологий, а также повысить привлекательность рынка для поставщиков краткосрочных услуг по балансированию. Общий FCR-рынок позволяет системным операторам снижать затраты на покупку электроэнергии для потребителей за счет закупки резервов частотного регулирования по минимальной цене, предоставляя при этом возможность участия в общем FCR-рынке для всех поставщиков услуг по балансированию. Это также снижает волатильность цен на резервы мощности и повышает надежность энергосистем за счет кросс-зональных закупок резервов.

Сотрудничество в рамках отбора резервов частотного регулирования (FCR Cooperation) – это добровольная инициатива системных операторов Австрии, Бельгии, Германии, Нидерландов, Швейцарии и Франции и первое региональное сотрудничество, направленное на формирование общего рынка с возможностью обмена резервами мощности, предусмотренного Регламентом Еврокомиссии № 2017/2195 «Об утверждении правил по балансированию энергосистемы» (Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing). Разработка правил FCR-рынка проводилась с привлечением заинтересованных сторон и национальных регулирующих органов. Общий для энергосистем Австрии, Бельгии, Германии, Нидерландов, Швейцарии и Франции FCR-рынок является крупнейшим в Европе рынком резервов частотного регулирования с общим объемом предоставляемых резервов в объеме порядка 1 400 МВт, что составляет почти половину спроса на резервы частотного регулирования для всей Континентальной Европы. В первом квартале 2021 г. запланировано присоединение к данному FCR-рынку энергосистем Западной Дании и Словении

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