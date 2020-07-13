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В микрорайоне "Спутник" Барнаула через 2 года откроется новая школа

В микрорайоне Спутник Барнаула через 2 года откроется новая школа

13 июля 2020, 13:29
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Летом в микрорайоне «Спутник» в Барнауле начнут строить новую среднюю школу, сообщает RosTender.info.
Как ожидается, образовательное учреждение сдадут в декабре 2022 года. Под строительство отвели участок размером 27,5 тыс. кв. метров по адресу улица Декоративная, 61 «А». Для школы возведут здание разной этажности – от 1 до 4 этажей, общая площадь помещений составит 11,5 тыс. кв. метров.
Администрация Барнаула объявила тендер по выбору подрядчика для строительства. С победителем готовы заключить контракт на 508,4 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 20 июля, в этот же день конкурсная комиссия планирует определить победителя.

 

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