Летом в микрорайоне «Спутник» в Барнауле начнут строить новую среднюю школу, сообщает RosTender.info.

Как ожидается, образовательное учреждение сдадут в декабре 2022 года. Под строительство отвели участок размером 27,5 тыс. кв. метров по адресу улица Декоративная, 61 «А». Для школы возведут здание разной этажности – от 1 до 4 этажей, общая площадь помещений составит 11,5 тыс. кв. метров.

Администрация Барнаула объявила тендер по выбору подрядчика для строительства. С победителем готовы заключить контракт на 508,4 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 20 июля, в этот же день конкурсная комиссия планирует определить победителя.



