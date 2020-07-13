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Волгоградские энергетики "Россети Юг" подключили к энергосетям 135 объектов общей мощностью 7,9 МВт

Волгоградские энергетики Россети Юг подключили к энергосетям 135 объектов общей мощностью 7,9 МВт

13 июля 2020, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ЮГА, РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В июне специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» подключили к сетям компании 135 объектов общей мощностью 7,9 МВт. Электроэнергию получили водозаборная скважина, участок газопровода, почта, станция сотовой связи, животноводческая ферма и зерносклад, расположенные в Волгоградской области, а также садоводческое товарищество и многоквартирный дом в областном центре.

Всего за 6 месяцев текущего года специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» присоединили к своим сетям порядка 800 объектов общей мощностью 20 МВт. С начала года в волгоградский филиал «Россети Юг» поступило более 1400 заявок на подключение к сетям энергокомпании, общая запрашиваемая мощность составила 266 МВт.

В разгар дачного сезона для повышения надежности электроснабжения дачных домов СНТ «Звезда 1» и увеличения мощности подачи электроэнергии «Россети Юг» построила новые линии и трансформаторную подстанцию.

С подключением к сетям компании энергооборудования участка газопровода от распределительного пункта Рудня до с. Ильмень наладится поставка газа в 17 населенных пунктов Городищенского района.

Также в июне специалисты филиала подключили к сетям компании дорожное и уличное освещение в Алексеевском, Среднеахтубинском и Кумылженском районах Волгоградской области.

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Компания: Россети Юг

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