В июне специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» подключили к сетям компании 135 объектов общей мощностью 7,9 МВт. Электроэнергию получили водозаборная скважина, участок газопровода, почта, станция сотовой связи, животноводческая ферма и зерносклад, расположенные в Волгоградской области, а также садоводческое товарищество и многоквартирный дом в областном центре.

Всего за 6 месяцев текущего года специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» присоединили к своим сетям порядка 800 объектов общей мощностью 20 МВт. С начала года в волгоградский филиал «Россети Юг» поступило более 1400 заявок на подключение к сетям энергокомпании, общая запрашиваемая мощность составила 266 МВт.

В разгар дачного сезона для повышения надежности электроснабжения дачных домов СНТ «Звезда 1» и увеличения мощности подачи электроэнергии «Россети Юг» построила новые линии и трансформаторную подстанцию.

С подключением к сетям компании энергооборудования участка газопровода от распределительного пункта Рудня до с. Ильмень наладится поставка газа в 17 населенных пунктов Городищенского района.

Также в июне специалисты филиала подключили к сетям компании дорожное и уличное освещение в Алексеевском, Среднеахтубинском и Кумылженском районах Волгоградской области.