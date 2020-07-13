Генеральный директор компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев в рамках рабочей поездки в филиал Юго-Западные электрические сети проверил исполнение сроков строительства новых линий электропередачи в Новороссийске и Геленджике.

Новые волоконно-оптические линии связи и кабельные линии 110 кВ протяжённостью 10 км позволят обеспечить электроснабжение объектов инфраструктуры компании «Новорослесэкспорт». Строительство волоконно-оптической линии связи и двух кабельных линий стартовало весной 2020 года в рамках договора на технологическое присоединение к электрическим сетям компании. Проект обеспечит надежным электроснабжением объекты инфраструктуры для перевалки контейнеров и лесных грузов.

В Геленджике Сергей Сергеев также побывал на площадках, где ведётся строительство кабельных ЛЭП для присоединения новых потребителей города-курорта.

Директор Юго-Западных электрических сетей Дмитрий Головаха доложил главе компании о том, что энергетики предпринимают все необходимые условия для успешной реализации поставленных задач и исполнения обязательств по договорам технологического присоединения согласно установленным срокам.

По итогам рабочего визита в юго-западный энергорайон генеральный директор «Россети Кубань» Сергей Сергеев отметил, что своевременное обеспечение надежного электроснабжения объектов, выделение мощности и строительство необходимой электросетевой инфраструктуры являются приоритетными задачами компании.

Юго-Западные электрические сети – один из крупнейших филиалов «Россети Кубань», в зону ответственности которого входят Новороссийский, Анапский, Геленджикский, Абинский и Крымский районы Краснодарского края. Общая численность населения в энергорайоне составляет более 500 тысяч человек.