 
Мероприятия

22 июля состоится онлайн-конференция "Цифровая трансформация строительной отрасли"

22 июля состоится онлайн-конференция Цифровая трансформация строительной отрасли

14 июля 2020, 16:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: ОНЛАЙН
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
237

Отрасль жилой и коммерческой недвижимости считается одной из самых консервативных в экономике. Значит ли это, что в этой сфере нет места инновациям? Временные ограничения, вызванные пандемией, скорее всего изменят мир и готовиться к этому нужно начинать уже сейчас.

Digital Design и ИД «Коммерсантъ» приглашает Вас на онлайн-конференцию «Цифровая трансформация строительной отрасли», где мы поделимся опытом создания проектов автоматизации для строительных компаний (таких компаний, как Bonava, RBI, Л1 и др.), а также сложностями и нюансами, которые возникают в ходе их реализации.

Приглашаем к участию: Генеральных директоров, директоров по цифровой трансформации, руководителей ИТ подразделений, ответственных лиц за закупки и взаимодействия с подрядчиками, специалистов по маркетингу и продажам девелоперских компаний и агентств недвижимости.

Вопросы для обсуждения:

  • Цифровая трансформация и создание полноценного облачного цифрового рабочего места (DWP);
  • Как управлять строительными проектами на специальном портале, интегрированном с Autodesk BIM;
  • Как скрасить ожидание клиентами помещений и повысить их лояльность;
  • Как организовать взаимодействие с партнерами и агентствами недвижимости в цифровом формате;
  • Как подготовить коммерческое предложение для клиента с нужными помещениями в несколько кликов;
  • Как безопасно дать доступ для ваших подрядчиков к вашим внутренним системам;
  • Как выбирать подрядчиков, основываясь на объективных критериях и эффективно проводить закупочные процедуры.

Модераторы:

  • Максим Митченков, ведущий «Коммерсантъ FM»
  • Дмитрий Лившиц, генеральный директор Digital Design

Зарегистрироваться по ссылке>>

Задать интересующие вопросы вы можете:

  • по электронной почте: Fedorova.v@digdes.com;
  • по телефону: +7 (911) 242-10-75, Вероника.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: stroygaz.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
О роботизации производств коллаборативными роботами UniversalRobots расскажут в рамках конференции
HI-TECH BUILDING 2020 пройдет с 27 по 29 октября 
Специалисты
Российская энергетическая неделя: пространство для необходимого диалога

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главные новости недели Review №48
+