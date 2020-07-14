Аналитический отчет Ассоциации "Электрокабель"
14 июля 2020, 16:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: ОНЛАЙН
Отрасль: Строительство
Отрасль жилой и коммерческой недвижимости считается одной из самых консервативных в экономике. Значит ли это, что в этой сфере нет места инновациям? Временные ограничения, вызванные пандемией, скорее всего изменят мир и готовиться к этому нужно начинать уже сейчас.
Digital Design и ИД «Коммерсантъ» приглашает Вас на онлайн-конференцию «Цифровая трансформация строительной отрасли», где мы поделимся опытом создания проектов автоматизации для строительных компаний (таких компаний, как Bonava, RBI, Л1 и др.), а также сложностями и нюансами, которые возникают в ходе их реализации.
Приглашаем к участию: Генеральных директоров, директоров по цифровой трансформации, руководителей ИТ подразделений, ответственных лиц за закупки и взаимодействия с подрядчиками, специалистов по маркетингу и продажам девелоперских компаний и агентств недвижимости.
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