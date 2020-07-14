Отрасль жилой и коммерческой недвижимости считается одной из самых консервативных в экономике. Значит ли это, что в этой сфере нет места инновациям? Временные ограничения, вызванные пандемией, скорее всего изменят мир и готовиться к этому нужно начинать уже сейчас.

Digital Design и ИД «Коммерсантъ» приглашает Вас на онлайн-конференцию «Цифровая трансформация строительной отрасли», где мы поделимся опытом создания проектов автоматизации для строительных компаний (таких компаний, как Bonava, RBI, Л1 и др.), а также сложностями и нюансами, которые возникают в ходе их реализации.

Приглашаем к участию: Генеральных директоров, директоров по цифровой трансформации, руководителей ИТ подразделений, ответственных лиц за закупки и взаимодействия с подрядчиками, специалистов по маркетингу и продажам девелоперских компаний и агентств недвижимости.

Вопросы для обсуждения:

Цифровая трансформация и создание полноценного облачного цифрового рабочего места (DWP);

Как управлять строительными проектами на специальном портале, интегрированном с Autodesk BIM;

Как скрасить ожидание клиентами помещений и повысить их лояльность;

Как организовать взаимодействие с партнерами и агентствами недвижимости в цифровом формате;

Как подготовить коммерческое предложение для клиента с нужными помещениями в несколько кликов;

Как безопасно дать доступ для ваших подрядчиков к вашим внутренним системам;

Как выбирать подрядчиков, основываясь на объективных критериях и эффективно проводить закупочные процедуры.

Модераторы:

Максим Митченков, ведущий «Коммерсантъ FM»

Дмитрий Лившиц, генеральный директор Digital Design

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