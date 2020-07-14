В поездке участвуют 12 представителей филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго», начальников районов электрических сетей. Дагестанские энергетики посетят объекты компаний «Россети Московский регион», «Россети Янтарь» и «Россети Центр», познакомятся с работой центров управления сетями и реализованными проектами «Цифрового РЭС».



Также в программе - специальные мероприятия на учебном полигоне филиала столичной «дочки» «Россетей».

«Группой «Россети» запланировано масштабное обновление сетевого комплекса Дагестана для повышения надежности энергоснабжения потребителей. Успешная реализация планов во многом зависит от подготовки энергетиков республики. Для повышения квалификации дагестанских специалистов, которые будут управлять обновленной энергосистемой, руководство «Россетей» организовало обмен опытом на ключевых цифровых энергообъектах холдинга», – рассказал первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров.

Программа «Цифровая трансформация 2030» – одна из приоритетных для компании. Только в 2019 году введены в эксплуатацию 30 объектов цифровой инфраструктуры. В том числе была построена подстанция 110 кВ «Город».

