Проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство необходимых для этого зданий и сооружений на промышленной площадке завода рассмотрела Главгосэкспертиза России. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Надеждинский металлургический завод им. Б. И. Колесникова - высокотехнологичное и развивающееся металлургическое предприятие ПАО «ГМК «Норильский никель», расположенное на плато Надежда в зоне вечной мерзлоты в 12 км от Норильска. Его ввели в эксплуатацию в октябре 1979 года как первый в цветной металлургии страны завод «третьего поколения». Сегодня это основное предприятие Заполярного филиала Норникеля по производству анодной меди для нужд Медного завода. В целом, в состав «Надежды» входят гидрометаллургическое и пирометаллургическое производства, а также производство кислорода.

Проектной документацией, одобренной экспертами Главгосэкспертизы России, запланировано строительство на территории завода участка производства и нейтрализации серной кислоты. Работы включены в план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, который руководство Норникеля и Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю утвердили в 2017 году. Размещаемое оборудование предназначено для получения технической серной кислоты из отходящих технологических газов металлургических агрегатов с последующей нейтрализацией полученной серной кислоты пульпой известняка, транспортировкой гипсовой пульпы и складированием образующегося гипса в гипсохранилище.

Проектом предусмотрено строительство зданий участка производства и нейтрализации серной кислоты, склада серной кислоты, отделения приема, складирования и дробления известняка, отделения приготовления известнякового молока, гипсохранилища, сооружений градирен, насосных станций оборотного водоснабжения, эстакад технологических коммуникаций, галереи подачи известняка и других необходимых объектов.

Производительность участка по 94% серной кислоте составит 2 450 тыс. т в год, расход известняка на нейтрализацию – 3100 тыс. т, объем складирования гипса по сухому весу – 5300 тыс. т в год, при том, что проектный срок заполнения гипсохранилища -15 лет.

Проектную документацию подготовили в ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых «Уралмеханобр». Застройщик и источник финансирования работ – ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель».

Фото: norilsk.siss.ru