Новый энергоблок Ленинградской АЭС выходит на старт

На энергоблоке №6 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС завершена ревизия основного оборудования реакторной установки перед началом физического пуска.

Специалисты вскрыли всё основное технологическое оборудование, произвели осмотр и оценку его состояния, выполнили предэксплуатационный контроль металла корпуса реактора, парогенераторов, емкостей системы аварийного охлаждения активной зоны, сварных соединений главного циркуляционного трубопровода и трубопроводов систем, важных для безопасности блока. Результаты многочисленных проверок подтверждают, что блок полностью готов к загрузке ядерного топлива.

«204 индивидуальных и комплексных опробования, выполненных на этапе холодно-горячей обкатки, стали серьезным испытанием для оборудования и технологических систем блока, - отметил главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев». – Проверка показала, что все оборудование успешно отработало на рабочих параметрах и готово к началу физического пуска.

В рамках ревизии специалисты также произвели выгрузку имитаторов тепловыделяющих сборок из активной зоны реактора, оценили их состояние, проверили внутрикорпусные устройства и системы внутриреакторного контроля, в полном объеме выполнили борные промывки.

Сразу после ревизии на энергоблоке стартует этап физического пуска, во время которого в активную зону реактора будут загружены 163 тепловыделяющие сборки с топливом. В течение 2020 года энергоблок пройдет этапы энергетического пуска, опытно-промышленной эксплуатации и заключительного комплексного опробования на номинальной мощности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №6 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС состоится в начале 2021 года.