За последние годы на Сарансккабеле активно внедряются современные инновационные технологические процессы, разрабатываются новые виды кабельно-проводниковой продукции, с целью повышения качества выпускаемой продукции и улучшения эксплуатационных характеристик изделий совершенствуются конструкции традиционных кабелей.

Результатом этой работы стало признание ООО «Сарансккабель» ИННОВАЦИОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ, подтвержденным сертификатом «НАНОСЕРТИФИКА-ИННОВАЦИИ» о соответствии предприятия установленными критериями.

Инновационными так же признаны пять видов кабельной продукции ООО «Сарансккабель»:

кабели силовые с изоляцией из этиленпропиленовой резины напряжением 6-35кВ торговой марки СКЭПРОН

кабели силовые с изоляцией из этиленпропиленовой резины напряжением 1,3 кВ торговой марки СКЭПРОН

кабели силовые c оболочкой из термопластичного полиуретана торговой марки SKAPU

кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, с экраном из биметаллических проволок

силовые кабели с низкой токсичностью продуктов горения

Комплекс работ по сертификации включал проведение испытаний продукции в аккредитованных и компетентных испытательных центрах с подтверждением наличия в продукции преимущественных характеристик, полученных за счет применения инновационных решений.

Критериями оценки инновационности продукции являлись:

новизна продукции

улучшенные характеристики продукции

применение новых материалов и технологий в производстве

соответствие продукции приоритетным направлениям развития науки,

технологии и востребованность на рынке

Данные инновационные разработки ООО «Сарансккабель» включены в Реестр инновационной продукции.

Сертификат "ООО «Сарансккабель» признано инновационным предприятием"