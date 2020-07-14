RusCable Review #48 -
14 июля 2020, 14:14
Рубрика: Компании
Метки: САРАНСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
За последние годы на Сарансккабеле активно внедряются современные инновационные технологические процессы, разрабатываются новые виды кабельно-проводниковой продукции, с целью повышения качества выпускаемой продукции и улучшения эксплуатационных характеристик изделий совершенствуются конструкции традиционных кабелей.
Результатом этой работы стало признание ООО «Сарансккабель» ИННОВАЦИОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ, подтвержденным сертификатом «НАНОСЕРТИФИКА-ИННОВАЦИИ» о соответствии предприятия установленными критериями.
Инновационными так же признаны пять видов кабельной продукции ООО «Сарансккабель»:
Комплекс работ по сертификации включал проведение испытаний продукции в аккредитованных и компетентных испытательных центрах с подтверждением наличия в продукции преимущественных характеристик, полученных за счет применения инновационных решений.
Критериями оценки инновационности продукции являлись:
Данные инновационные разработки ООО «Сарансккабель» включены в Реестр инновационной продукции.
Сертификат "ООО «Сарансккабель» признано инновационным предприятием"
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