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ООО "Сарансккабель" признано инновационным предприятием

ООО Сарансккабель признано инновационным предприятием

14 июля 2020, 14:14
Рубрика: Компании
Метки: САРАНСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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За последние годы на Сарансккабеле активно внедряются современные инновационные технологические процессы, разрабатываются новые виды кабельно-проводниковой продукции, с целью повышения качества выпускаемой продукции и улучшения эксплуатационных характеристик изделий совершенствуются конструкции традиционных кабелей.

Результатом этой работы стало признание ООО «Сарансккабель» ИННОВАЦИОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ, подтвержденным сертификатом «НАНОСЕРТИФИКА-ИННОВАЦИИ» о соответствии предприятия установленными критериями.

Инновационными так же признаны пять видов кабельной продукции ООО «Сарансккабель»:

  • кабели силовые с изоляцией из этиленпропиленовой резины напряжением 6-35кВ торговой марки СКЭПРОН
  • кабели силовые с изоляцией из этиленпропиленовой резины напряжением 1,3 кВ торговой марки СКЭПРОН
  • кабели силовые c оболочкой из термопластичного полиуретана торговой марки SKAPU
  • кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, с экраном из биметаллических проволок
  • силовые кабели с низкой токсичностью продуктов горения

Комплекс работ по сертификации включал проведение испытаний продукции в аккредитованных и компетентных испытательных центрах с подтверждением наличия в продукции преимущественных характеристик, полученных за счет применения инновационных решений.   

Критериями оценки инновационности продукции являлись:

  • новизна продукции
  • улучшенные характеристики продукции
  • применение новых материалов и технологий в производстве
  • соответствие продукции приоритетным направлениям развития науки,
  • технологии и востребованность на рынке

 

Данные инновационные разработки ООО «Сарансккабель» включены в Реестр инновационной продукции.

Сертификат "ООО «Сарансккабель» признано инновационным предприятием"

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