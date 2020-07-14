«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к модернизации трех ключевых центров питания, участвующих в транзите электроэнергии в Республику Тыву – подстанций 220 кВ «Абаза», «Туран» и «Ак-Довурак». Это позволит увеличить максимально допустимый переток в сечении «Красноярск, Хакасия – Тыва» на 62% до 390 МВт, что повысит надежность электроснабжения потребителей региона в период проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ, а в перспективе даст возможность присоединения новых производств и объектов инфраструктуры. Объем инвестиций компании составит 53 млн рублей.

Для увеличения пропускной способности транзита до конца 2020 года на трех подстанциях установят 30 единиц современного электрооборудования российского производства взамен устаревших аналогов: 24 трансформатора тока, предназначенных для питания измерительных приборов и устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), высокочастотный заградитель и пять шкафов РЗА. Эти устройства защищают оборудование подстанции и заходящие линии электропередачи от коротких замыканий, что повышает стабильность и надежность работы энергообъектов.

Новое первичное оборудование устанавливается с увеличением номинального (максимального допустимого) тока, благодаря чему допустимый переток в сечении «Красноярск, Хакасия – Тыва» возрастет с 240 до 390 МВт.

Республика Тыва получает электроэнергию по двум магистральным линиям электропередачи 220 кВ из Республики Хакасии и Красноярского края. Первая ЛЭП проложена от подстанции 220 кВ «Абаза» на юге Хакасии до тывинской подстанции 220 кВ «Ак-Довурак» и далее – до 220 кВ «Чадан». Вторая линия связывает подстанцию 220 кВ «Ергаки» на юге Красноярского края с энергоцентром 220 кВ «Туран» и далее с подстанцией 220 кВ «Кызылская» в столице Тывы.

В 2015 году «Россети ФСК ЕЭС» построила новую магистраль 220 кВ «Кызылская – Чадан», соединив эти линии в энергокольцо 220 кВ, что позволило увеличить максимально допустимый переток мощности в энергосистему региона на 40% – до 240 МВт.

Подстанция 220 кВ «Абаза» установленной мощностью 45 МВА расположена на юге Хакасии. Она снабжает электроэнергией промышленные предприятия республики, а также питает собственные нужды Абазинской ТЭЦ, обеспечивающей электричеством и теплом г.Абаза с население 15 тыс. человек. Подстанции 220 кВ «Ак-Довурак» и «Туран» входят в четверку магистральных центров питания Тывы. Трансформаторная мощность первой подстанции составляет 183,9 МВА, второй – 50 МВА. Они обеспечивают транзит электроэнергии в Тыву и питают прилегающие районы.