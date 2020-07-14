Кабель длиной в 765 км будет снабжать Британию возобновляемой энергией, производимой в Дании. В ближайшие несколько лет мощности подводных кабелей между Британией и Европой должны вырасти в пять раз, рассчитывают энергетики.

В английском графстве Линкольншир началось строительство крупнейшего подводного электрического кабеля, длина которого составляет 765 километров. Главная задача проекта Viking Link — обеспечить поток возобновляемой энергии между Данией и Великобританией по дну Северного моря. Ожидается, что к 2023 году Британия сможет обеспечить электричеством 1,5 млн домов только за счет этого кабеля.

Бюджет проекта составляет €2 млрд, в конструкции участвуют британская система национального электроснабжения National Grid, Данию представляет кампания Energinet. В Британии разрабатывается несколько подобных проектов, один из них должен будет обеспечивать страну энергией с норвежской ГЭС уже в 2021 году. На данный момент общая мощность электрокабелей между Британией и Европой составляет 5 гигаватт, однако уже к середине 2020-х годов этот показатель может вырасти до 25 гигаватт, отмечает издание The Guardian. Создание международной системы электроснабжения поможет Британии приблизиться к своей главной экологической цели — достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Британские энергетики также рассматривают возможность строительства кабеля Великобритания-Исландия длиной в тысячу километров, однако пока что этот проект находится на стадии обсуждения. Исландия вырабатывает 100% своей энергии за счет возобновляемых источников, значительная часть которых являются геотермальными.

Производственные мощности ВИЭ в Дании растут, в скором времени в стране хотят создать ветрогенераторы в прибрежной зоне, которые сократят выбросы CO2 в стране на 70%. В Британии считают, что энергию могут поставлять не только другие страны, но и сами граждане. Возобновляемая энергетика становится все доступнее, в то время как нефтегазовый сектор стал привлекать меньше инвестиций.

Фото: Guardian graphic. Source: National Grid Ventures, Energinet