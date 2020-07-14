Композитный дивизион Росатома UMATEX приобрел компанию ООО «Порше Современные Материалы». Это российское представительство французской компании Porcher Industries, которое специализируется на производстве технического текстиля для применения в разных отраслях промышленности.

Предприятие «Порше Современные Материалы» расположено в Калужской области. Оно оснащено современным производственным оборудованием для выпуска широкого ассортимента тканей различного типа плетения и однонаправленных лент на основе углеродного и стекловолокна волокна. Промышленный текстиль разного типа плетения на основе углеродных и других технических волокон в легком, прочном, устойчивом к кислым средам, долговечном композитном материале востребован в таких индустриях, как авиастроение, судостроение, энергетика, автомобилестроение, строительство, спортивный инвентарь.

«Вхождение ООО «Порше Современные Материалы» в структуру UMATEX позволит нам в 1,5 раза увеличить производственные мощности композитного дивизиона в области создания технических тканей, а также приобрести опыт, компетенции и новые разработки в части адаптации и модернизации оборудования и создания новых продуктов», - прокомментировал генеральный директор UMATEX Александр Тюнин.

Для справки:

Промышленная группа «Порше» (PORCHER INDUSTRIES) была создана в 1912 году. На данный момент компания является одним из мировых лидеров в производстве технического текстиля, в том числе тканей и лент высочайшего качества для авиационного и индустриального применения. Производство организовано на 16 заводах, работающих на трех континентах (Европа, Китай, США и Бразилия).

АО НПК «Химпроминжиринг» является управляющей организаций Композитного дивизиона Госкорпорации «Росатом» «Перспективные материалы и технологии» - UMATEX. Это единственный производитель углеродного волокна в России, располагающий масштабными производственными мощностями по всей цепочке создания композитов. Дивизион включает в себя промышленные производства углеродного волокна (УВ) ООО «АЛАБУГА-ВОЛОКНО» в Республике Татарстан, ООО «Аргон» в Саратовской области, ООО «ЗУКМ» в Челябинске. В число предприятий дивизиона также входят производства тканей и препрегов АО «Препрег-СКМ» в Москве, ООО «Препрег-Дубна» в Московской области, ООО «Порше современные материалы» в Калужской области, компания по производству спортивного инвентаря «Заряд» в Татарстане, два Торговых дома в Чехии и Китае. Научно-исследовательский центр, расположенный в Москве, оборудован самым современным оборудованием по разработке технологий ПАН-прекурсоров, УВ, связующих и препрегов. UMATEX занимает первое место в России и входит в десятку мировых лидеров по производству углеродного волокна широкого сортамента. Помимо производства углеродного волокна и изделий на его основе, UMATEX оказывает инжиниринговую поддержку партнеров, занимается научно-исследовательской деятельностью. В настоящее время UMATEX реализует стратегическую программу по полноценному импортозамещению углепластиков на рынке РФ и созданию высокотехнологичных и конкурентоспособных на мировом рынке продуктов.

Источник: Пресс-служба компании UMATEX