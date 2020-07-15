По итогам реализации ремонтной программы за первое полугодие в зоне ответственности 14 районов электрических сетей «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» отремонтированы 698 трансформаторных подстанций (ТП) 6-10/0,4 кВ. Также был осуществлен ремонт 2293,47 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ.

Ремонтная программа формируется ежегодно в соответствии с долгосрочными планами ремонтов, а также на основании результатов диагностики, текущей эксплуатации и технического состояния оборудования. Выполненные работы обеспечивают качество и надежность электроснабжения всех категорий потребителей региона и обеспечивают готовность оборудования тульского электросетевого комплекса к безаварийному прохождению отопительного периода 2020 – 2021 года.

Напомним, всего в рамках ремонтной программы текущего года в Тулэнерго будет отремонтировано силовое оборудование на 35 подстанциях 35-110 кВ. Выполнен капитальный ремонт 1323 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 71 километра высоковольтных линий (ВЛ) 35-110 кВ и 4376 километров линий электропередачи 0,4 - 10 кВ. От древесно-кустарниковой растительности будет расчищено 902 га трасс ВЛ напряжением 0,4-110 кВ.