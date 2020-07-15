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Энергетики "Россети Урал" обеспечили электроэнергией новый муниципальный приют для безнадзорных животных, который построен в городе Перми

Энергетики Россети Урал обеспечили электроэнергией новый муниципальный приют для безнадзорных животных, который построен в городе Перми

15 июля 2020, 16:15
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК УРАЛА, РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» реализовали комплекс мероприятий по обеспечению электроснабжения нового муниципального приюта в городе Перми. 

Новый приют располагается в Индустриальном районе краевого центра по улица Верхнемуллинская, 106а.

В рамках исполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики смонтировали блочную комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную двумя трансформаторами мощностью 250 кВА каждый. Кроме того, были проложены кабельные и воздушные линии напряжением 0,4 - 6 кВ общей протяженностью более 250 метров. 

Проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу необходимой для функционирования приюта мощности.

Возведение нового приюта для безнадзорных животных началось год назад. Он включает в себя 149 вольеров для содержания собак и 52 вольера для размещения животных на карантине. Здесь также оборудованы операционные и послеоперационные блоки, площадка для выгула собак, другие необходимые помещения. 

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