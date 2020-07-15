За минувшую ночь энергетики компании «Россети Московский регион» справились с основными последствиями непогоды, устранив аварийные нарушения электроснабжения потребителей.

Вчера Москву и Московскую область накрыл штормовой фронт. Дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе с усилением порывов ветра до 20 м/с, продолжались всю ночь. Как только поступило первое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, во всех филиалах компании «Россети Московский регион» был введен режим повышенной готовности.

В Москве не было зафиксировано ни одного случая нарушения электроснабжения потребителей. В Подмосковье первым и сильнее других от удара стихии пострадал восток: городские округа Орехово-Зуево, Луховицы, Зарайск, Щелковский, Шатура. Основной причиной нарушения электроснабжения потребителей стало падение деревьев из глубины леса на провода. В устранении последствий непогоды на востоке Московской области были задействованы 70 бригад (240 человек) и 63 единицы спецтехники. После, уже немного ослабев, циклон прошел по югу и западу Подмосковья, задев городские округа Ступино (на юге), Рузский, Можайский, Волоколамский (на западе). Всего к ликвидации последствий непогоды в компании «Россети Московский регион» были привлечены 146 бригад (430 человек), 152 единицы спецтехники.

В связи с сохранением предупреждения о неблагоприятных погодных условиях в компании продолжает действовать режим повышенной готовности. 443 бригады в составе 2 291 человека и 2 726 единиц спецтехники готовы к ликвидации последствий непогоды и восстановлению электроснабжения потребителей. Также в готовность приведены 122 передвижные электростанции общей мощностью 35 071 кВт. Они позволят энергетикам оперативно подать электроэнергию на социально значимые и жизненно важные объекты столичного региона на период проведения ремонтно-восстановительных работ.

Ведется онлайн-мониторинг погодных условий.