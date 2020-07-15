Фонд защиты дольщиков достроит в Пензе дом на улице Рахманинова

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Пензенской области объявил тендер на завершение строительства дома по улице Рахманинова в Пензе, сообщает RosTender.info.

Заявки на участие в тендере от строительных организаций принимают до 31 июля, 5 августа планируется подвести его итоги. Максимальная цена контракта составляет 273,8 млн рублей.

Фонд защиты прав дольщиков занимается завершением строительства домов ЖК «Тернопольский» на улице Рахманинова. Согласно документации тендера, в ведении фонда находятся жилые дома переменной этажности со встроенными объектами обслуживания: корпус №1 (стр. 4) и корпус №2 (стр. 4а). Тендер объявлен на завершение строительства корпуса №1 (стр.4).

Оплату работы подрядчика произведут за счет средств безвозмездной целевой финансовой помощи от фонда, отмечается в материалах тендера. По условиям контракта, дом должен быть сдан до конца марта 2021 года.