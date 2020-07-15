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Кабель марки КРИОСИЛ производства "Москабельмет" – лауреат международного конкурса разработок

КРИОСИЛ, Москабельмет, конкурс, Минэнерго

КРИОСИЛ, Москабельмет, конкурс, Минэнерго

Кабель марки КРИОСИЛ стал Лауреатом первой степени Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей 2020 года. ГК «Москабельмет» за вклад в инновационное развитие топливно-энергетического комплекса получила звание лауреата. Компетентная конкурсная комиссия высоко оценила актуальность разработки для топливно-энергетического комплекса, ее новизну, экономическую эффективность и отличное качество.

Соответствующие дипломы, подписанные министром энергетики Александром Новаком, будут вручены ГК «Москабельмет» и ее генеральному директору Павлу Морякову на праздничной церемонии награждения, которая состоится 6–9 октября в Санкт-Петербурге. Мероприятие не случайно пройдет в рамках Международной конференции и выставки по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа Offshore Marintec Russia 2020 г.: кабель марки КРИОСИЛ был создан специально для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. 

Он отличается высокой морозостойкостью при стационарном использовании и динамической стойкостью при прокладке. В условиях экстремального холода его изоляция не теряет своей прочности и сохраняет пластичность, а эксплуатационные характеристики не снижаются. Прокладку кабеля можно осуществлять при температурах до –45 °C. Его внешняя оболочка обладает улучшенными термическими и механическими характеристикам, а также свойствами, препятствующими распространению горения. Также КРИОСИЛ устойчив к воздействую нефтехимических продуктов.

Конструкция кабеля КРИОСИЛ является оригинальной разработкой ГК «Москабельмет» и защищена Патентом РФ No 18074. Данный кабель производится под заказ клиента в максимально короткие сроки и не является складской продукцией. КРИОСИЛ выпускается как с медными, так и с алюминиевыми жилами, есть варианты с металлической броней.  

Международный конкурс научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей, проводится при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации. Продукция ГК «Москабельмет» уже была отмечена среди его лауреатов ранее: в 2018 году диплом получил кабель марки ТЭВОКС.

 

 

Каталог КРИОСИЛ 2020
Каталог КРИОСИЛ 2020
1.3 мб

 

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