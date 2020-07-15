Элементы стартового стола для ракет-носителей семейства "Ангара" прибудут на космодром "Восточный" в середине сентября, монтаж начнётся в ноябре, сообщил глава Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрей Охлопков.

"В течение месяца многотонное оборудование будет идти по Северному морскому пути, и уже в середине сентября начнется его разгрузка на космодроме "Восточный". Согласно графику, утвержденному Госкорпорацией "Роскосмос", монтаж пускового стола на стартовом сооружении "Восточного" запланирован с ноября", - сказал Охлопков, слова которого приводит "Роскосмос".

В среду глава ЦЭНКИ посетил предприятие "Промышленные технологии" в Северодвинске Архангельской области, где был изготовлен и испытан пусковой стол космического ракетного комплекса "Ангара".

В ходе встречи генеральный директор компании "Промышленные технологии" Леонид Лозенко доложил о подготовке оборудования пускового стола к отгрузке и рассказал о ходе изготовления ферм обслуживания и удержания кабель-заправочной башни (КЗБ), изготовления транспортно-установочного агрегата и строительства его испытательной площадки - эта партия оборудования отправится на космодром Восточный в 2021 году.

Кроме того, совместная делегация ЦЭНКИ и компании "Промышленные технологии" посетила центр судоремонта "Звёздочка", откуда на судне "Баренц" на "Восточный" отправятся крупногабаритные части пускового стола. Накануне в порту "Чайка" на судно погрузили первую часть оборудования, а в среду в порту ЦС "Звездочка" началась погрузка корпуса вакуумной установки массой более 150 тонн. Отправка судна запланирована на 17 июля 2020 года.

В "Роскосмосе" сообщили, что на космодром уже прибыли первые малогабаритные (до 50 тонн) части пускового стола. Их транспортировка осуществлялась железной дорогой. Всего для перевозки некрупного оборудования на "Восточный" будет задействовано порядка 40 железнодорожных платформ. Три из них уже находятся на космодроме, остальные будут отправлены в период с 20 июля по 30 августа этого года.

Строительство стартового комплекса для "Ангары" должно завершиться к концу 2022 года, первый пуск - в 2023 году.