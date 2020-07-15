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"ПСМ Прайм" в январе введет в Ярославской области производство электростанций мощностью более 1 МВт

ООО "ПСМ Прайм" в январе 2021 года введет в эксплуатацию в Тутаеве (Ярославская область) завод по производству блочно-модульных электростанций мощностью свыше 1 МВт, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Объем инвестиций составит около 200 млн рублей, из них 150 млн рублей - средства Фонда развития моногородов.

"Подготовка к строительству завода началась в мае, в январе 2021 года завод будет запущен", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, мощности предприятия рассчитаны на ежегодный выпуск 40 станций, способных работать в тяжёлых климатических условиях (в диапазоне температур от + 50 до - 50С).

Основными потребителями продукции "ПСМ Прайм" станут нефтегазовые компании, предприятия сферы добычи полезных ископаемых и АПК.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ПСМ Прайм" зарегистрировано в декабре 2018 года в Тутаеве. Уставный капитал компании делят в равных долях Андрей Медведев и Александр Сальников. Им же в равных долях принадлежит уставный капитал ООО "Завод ПСМ".

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Компания: interfax-russia.ru

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