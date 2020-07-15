Ирина Краева (компания КВИН) в эфире RusCable Live Александр Гусев (медиахолдинг РусКабель) в эфире RusCable Live

Очередным гостем прямого эфира RusCable Live стала руководитель отдела продаж компании «Квин» Ирина Краева, крупного кабельного трейдера из Перми. Ирина раскрыла секреты успешного взаимодействия с заводами и клиентами, рассказала о победах компании над мошенниками и поделилась планами на будущее.

Компания «Квин» занимается реализацией кабеля уже 26 лет. На сегодняшний день в ассортиментной линейке компании 1282 вида продукции. И это, по словам Ирины Краевой, не предел: совсем скоро ассортимент пополнится продуктами, предназначенными для работы в подводных акваториях.

Работа компании нацелена не только на расширение объемов продаж, но и на улучшение качества сервиса. На сегодняшний день более 80% клиентов пользуются услугами электронных заказов, которые обслуживаются пятьюстами менеджерами, а скоро сервис станет еще мобильнее и продуктивнее. В течение двух последних лет компания активно разрабатывает информационную базу для клиентов «Арм-клиент». Эта программа повысит мобильность работы с поставщиками и заказчиками. Ирина не стала раскрывать все карты сразу и сообщила только, что программа будет представлена в ближайшее время в том числе и аудитории RusCable.Ru.

По словам специалиста, такие компании, как «Квин», составляют важнейшее звено в дистрибуции продуктов кабельного рынка. Краева отметила, что «Квин» имеет как минимум 3 серьезных преимущества перед кабельными заводами, реализующими продукцию без посредников. Во-первых, это скорость ответа на заявку: если кабельные заводы присылают ответ в среднем за неделю, «Квин» обрабатывает заявку всего за сутки. Во-вторых, компания работает с заказами любых объемов, в то время как заводы придерживаются минимальных норм производства. Третье преимущество – постоянное наличие каждого вида продаваемых товаров на складе и, как следствие, возможность составить “комплексную заявку по оптимальной цене”.

Основные конкуренты «Квин» – не трейдерские компании, а заводы, однако в то же время, конфликта интересов не возникает, и никаких скрытых договоренностей между заводами и “Квин” не существует.

Также Ирина Краева рассказала о бесплатной услуге обеспечения безопасности при отгрузке продукции.

«Мы проверяем транспортную компанию, водителя, всю транспортную цепочку», - объясняет она.

Как рассказала специалист, компания уже сталкивалась с попытками мошенников украсть у клиентов заказанную продукцию, но службе безопасности удалось предотвратить правонарушение.

О событиях минувшей весны представитель Квин говорила так же позитивно. Она заверила, что компания «Квин» не понесла существенных убытков при сносе выставки Cabex в Сокольниках и планирует принять участие в ней в следующем году. К условиям самоизоляции компания тоже была готова: руководство заранее позаботилось об организации удаленной работы и закупке необходимых в условии пандемии средств защиты. Благодаря заблаговременной подготовке компании, по словам Краевой, не пришлось переживать спад в продажах.

По-королевски удалось «разделаться» и с контрафактчиками.

«Мы закончили с фальсификатом в 2016 году, — рассказывает гостья эфира, — стали продавать только ГОСТ, поработали с поставщиками, организовали входной контроль».

На организацию этой программы потребовалось много денег, – для закупки оборудования и набора специалистов – а по ее завершению продажи компании сократились, но зато, поделилась специалистка, теперь производители фальсификата даже не пытаются вступить в деловые отношения с компанией.

О фальсификате рассказал и следующий гость эфира – генеральный директор медиахолдинга «РусКабель» Александр Гусев. Он дал контрафактчикам несколько шуточных рекомендаций. Во-первых, никогда не пытаться разместить рекламу на RusCable.ru, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания.

«Деньги любят тишину. Тем более грязные», — пошутил Гусев.

Вторая «рекомендация» – разделить риски и завести для компании несколько «призраков». Третий совет – никогда не брать для изготовления фальсификата катанку компании «Элкат»: контрафактного кабеля из нее не сделаешь.

Александр Гусев также заметил, что ему было приятно узнать, что представитель компании «Квин» решил присоединиться к эфиру, так как он считает, что это «очень достойная организация». По мнению Гусева, Пермь – «Родину» компании «Квин» – вообще можно назвать одной из «кабельных столиц» России. Еще 4 значимых для кабельного рынка города, по мнению Гусева – это Москва, Подольск, Екатеринбург и Орел.