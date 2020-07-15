Многоуровневую транспортную развязку вскоре начнут строить в Ростовской области на 9-м километре автодороги А-280 Ростов-на-Дону − Таганрог − граница с Украиной, сообщает RosTender.info.

На строительство развязки направят 2 млрд 206 млн рублей. Это максимальная цена контракта, который заключат с победителем тендера, объявленного Управлением автомагистрали Москва-Волгоград. Заявки на участие в тендере принимают до 5 августа, а итоги подведут 10 августа.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет начать строительство сразу после заключения контракта. Ввести дорожное сооружение в строй предполагается не позднее 25 сентября 2021 года.

Создание развязки на 9-м километре дороги А-280 связано с проектом реконструкции трассы М-23 «Ростов-на-Дону − Таганрог до границы с Украиной (на Харьков, Одессу)». Ее также увяжут с Северным обходом Ростова.