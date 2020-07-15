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В России испытали электродвигатель на основе технологий сверхпроводимости

В России испытали электродвигатель на основе технологий сверхпроводимости

15 июля 2020, 14:45
Рубрика: Наука
Метки: ТЕХНОЛОГИИ
Отрасль: Машиностроение 

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технологии

© Фото предоставлены Фондом перспективных исследований

© Фото предоставлены Фондом перспективных исследований

Россия первой в мире провела испытания электродвигательной установки, созданной на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающейся полностью от аккумулятора, заявили РИА Новости в Фонде перспективных исследований.

"В рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и ЗАО "СуперОкс" впервые в мире осуществлены лабораторные испытания элементов авиационной интегрированной электроэнергетической системы на основе единой высокотемпературной сверхпроводниковой (ВТСП) платформы, состоящей из аккумуляторной батареи, ВТСП-кабеля, ВТСП-токоограничивающего устройства и ВТСП-электродвигателя", — сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что в ходе испытаний электропитание обеспечивалось только за счет специально разработанной аккумуляторной батареи высокой мощности.

Тестирование проводилось в условиях имитации взлета и посадки, заряда и разряда батареи в полете, а также в аварийных режимах.

В перспективе систему планируют использовать в составе экспериментальной авиационной гибридной силовой установки. Ее, в свою очередь, разрабатывает Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова, испытания в составе самолета запланированы на 2020-2021 годы.

Проект реализуется, как уточнили в Фонде перспективных исследований, для создания полностью электрических самолетов и вертолетов, отличающихся от существующих образцов авиационной техники более совершенными эксплуатационными характеристиками.

Совместный проект Фонда перспективных исследований и ЗАО "СуперОкс" по созданию высокотемпературного электродвигателя на сверхпроводниках стартовал в декабре 2016 года. Реализуемые технологии открывают возможности по созданию "полностью электрических" летательных аппаратов, таких как аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой и электрических морских судов. В рамках проекта для демонстрации возможностей технологии разработаны образцы электродвигателей мощностью 50 киловатт и 500 киловатт.

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Компания: РИА Новости

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