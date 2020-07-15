Власти Воронежской области приняли решение о создании в регионе Центра технологических компетенций для предприятий радиоэлектронного кластера. Об этом сообщила пресс-служба правительства Воронежской области по итогам совещания у губернатора региона Александра Гусева.

"Александр Гусев поддержал идею по созданию в регионе Центра технологических компетенций, отметив, что это абсолютно правильная конструкция, когда предприятия одной отрасли, минимизируя затраты, создают такие совместные и полезные структуры", - говорится в сообщении правительства Воронежской области.

По данным пресс-службы правительства Воронежской области, в регионе насчитывается немало предприятий электронной промышленности и имеется много технических вузов, в которых готовят специалистов для радиоэлектронной отрасли и решают актуальные научные задачи.

"Создание центра технологических компетенций на базе профильных предприятий и вузов региона позволит сформировать единый вектор развития электроники Воронежской области и может стать частью реализации "Стратегии развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года", - сообщила пресс-служба правительства региона.

Предполагается, что в новом центре предприятия также получат доступ к платформенным решениям: базам данных, языкам программирования и проектирования, системам автоматизированного проектирования, средствам проведения фундаментальных исследований.

Кластер радиоэлектроники создается в Воронежской области с 2010 года, соглашение о его образовании было подписано на базе концерна "Созвездие", который специализируется на разработке и создании высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники для Вооруженных сил, ФСБ, МЧС и т. д. В настоящее время кластер объединяет ряд предприятий, в том числе АО "НИИЭТ", АО "ВЗПП-Микрон", АО "ВЗПП-С", Воронежский конденсаторный завод, Борисоглебский приборостроительный завод, НПО "РИФ", Конструкторско-технологический центр "Электроника", Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения.